По стопам Цензори: Кайли Дженнер уличили в копировании стиля Бьянки (видео)

Тренд на максимальное обнажение тела, заданный Бьянкой, несмотря на всю критику такой одежды, все больше распространяется среди знаменитостей. Семейство Кардашьян-Дженнер уже не раз примеряло на себя подобные образы.

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27-летняя американская модель и бизнесвумен нарвалась на критику после того, как у себя в TikTok разместила видео, где позирует в кожаном бюсгальтере и кожаных брюках с заниженной талией. Ее волосы гладко зачесаны назад в тугой пучок.

В комментариях некоторые пользователи сразу же сравнили ее с Бьянкой Цензори, женой Канье Уэста, поскольку модель действительно похожа на нее.

"Они все так сильно хотят быть Бьянкой", "Она выглядит жутко похожей на Бьянку", "Я думала, это Бьянка", – пишут под видео.

Кайли Дженнер сравнили с Бьянкой Цензори Фото: Скриншот

Задолго до того, как Бьянка потрясла мир, пройдя по красной дорожке Грэмми в "невидимом платье", Дженнер носила похожую вещь в рекламной кампании Kylie Cosmetics.

Кайли снималась в невидимом платье еще до того, как это стало мейнстримом Фото: Instagram kyliejenner

Кайли – не единственная, кто наследует стиль Бьянки, обнажая все больше тела в смелых нарядах. Ее старшая сестра Ким Кардашьян, бывшая жена Уэста, уже неоднократно появлялась на публике в облегающих нарядах или в ансамблях телесного цвета, а также примеряла шубу на голое тело, как это делает Цензори.

В невидимом платье позировала на днях и модель Джулия Фокс, у которой был короткий роман с Уэстом.

Тем временем интерес к Бьянке после ее выходки на "Грэмми 2025" остается стабильно высоким. Канье похвастался, что имя его жены гуглили чаще, чем победителей премии. После того как их выдворили с красной дорожки после перфоманса с обнажением пара отправилась на афтепати, где Цензори отрывалась в караоке, а рэпер стоял, уткнувшись в телефон.

Спустя сутки после премии пару заметили, когда они обнимались и целовались на глазах у папарацци после ужина в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, что Уэст из-за выходки на "Грэмми 2025" потерял контракт в Японии на $20 млн. Он раскритиковал премию, назвав ее скучной, а сцену со своей женой – искусством. Семья Бьянки Цензори уже отреагировала на ее поступок.