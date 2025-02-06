Канье Уэст и Бьянка Цензори отличились новой выходкой после "Грэмми 2025"

Пара целовалая и обнималась, не обращая внимания на папарацци.

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Канье Уэст и Бьянка Цензори, которые оскандалились на "Грэмми 2025" после перфоманса девушки с раздеванием, не обращают внимания на общественный резонанс и продолжают дальше подогревать публику. Пару заметили в Лос-Анджелесе, когда они целовались после ужина на выходе из ресторана, и рэпер, не стесняясь, щупал жену за ягодицы, несмотря на людей с камерами, пишет Daily Mail.

В этот раз Бьянка была куда более одета, чем на церемонии. На ней были серебристые полупрозрачные колготы, белая короткая белая куртка на молнии и серебристые туфли на каблуках. Глаза она прятала за солнцезащитными очками. Образ Цензори напоминал стиль Ким Кардашьян, которая в свое время носила плотные колготки с обувью на каблуке.

Канье был одет в черное с ног до головы, выбрав пару черных джинсов и черную куртку свободного покроя.

Супруги выглядели абсолютно довольными жизнью, и Уэст уделял жене больше времени, чем на недавней афтепати.

После "Грэмми 2025" он хвастался тем, что имя его жены обошло в поисковых запросах Google победителей премии, набрав свыше пяти миллионов.

По словам инсайдеров, Канье настоял, чтобы Бьянка надела это платье, хотя она предпочла бы выбрать что-то более скромное и красивое.

Уэст также зарабатывает деньги на своем шокирующем трюке на "Грэмми" после запуска своей первой женской коллекции с прозрачным боди своей жены в качестве главного продукта. Он опубликовал в соцсети новое изображение Бьянки, демонстрирующей образ из его линии одежды Yeezy. Канье подписал снимок "Первая женская вещь @yeezy.com". Цена боди составляла всего $20.

Деньги рэперу сейчас не помешают, поскольку после выходки на красной дорожке она потерял контракт на $20 миллионов. В мае он долженбыла дать два концерта в Токио, но увидев, как музыкант выставил свою жену голой на весь мир, решили, что это уже слишком.

"Канье просто упускает каждую возможность, которая ему предоставляется. Этот трюк был невероятно жутким и был встречен в Японии с ужасом. Япония переживает культурное пробуждение в отношении прав женщин, и движение MeToo здесь действительно сильно. То, что он сделал, рассматривается как акт принудительного контроля, что совершенно неприемлемо. Он полностью неверно оценил Японию в культурном плане", – сказал один из информаторов.

Ранее Фокус писал, что мать Бьянки Цензори отреагировала на скандал со своей дочерью.