Каньє Вест і Б'янка Цензорі відзначилися новою витівкою після "Греммі 2025"

Пара цілувала і обіймалася, не звертаючи уваги на папараці.

Related video

Каньє Вест і Б'янка Цензорі, які оскандалилися на "Греммі 2025" після перфомансу дівчини з роздяганням, не зважають на суспільний резонанс і продовжують далі підігрівати публіку. Пару помітили в Лос-Анджелесі, коли вони цілувалися після вечері на виході з ресторану, і репер, не соромлячись, мацав дружину за сідниці, незважаючи на людей із камерами, пише Daily Mail.

Цього разу Б'янка була куди більш одягнена, ніж на церемонії. На ній були сріблясті напівпрозорі колготи, біла коротка біла куртка на блискавці і сріблясті туфлі на підборах. Очі вона ховала за сонцезахисними окулярами. Образ Цензорі нагадував стиль Кім Кардаш'ян, яка свого часу носила щільні колготки із взуттям на підборах.

Каньє був одягнений у чорне з ніг до голови, вибравши пару чорних джинсів і чорну куртку вільного крою.

Подружжя виглядало абсолютно задоволеним життям, і Вест приділяв дружині більше часу, ніж на нещодавній афтепаті.

Після "Греммі 2025" він хвалився тим, що ім'я його дружини обійшло в пошукових запитах Google переможців премії, набравши понад п'ять мільйонів.

За словами інсайдерів, Каньє наполіг, щоб Б'янка вдягнула цю сукню, хоча вона вважала за краще б вибрати щось скромніше і красивіше.

Вест також заробляє гроші на своєму шокуючому трюку на "Греммі" після запуску своєї першої жіночої колекції з прозорим боді своєї дружини в якості головного продукту. Він опублікував у соцмережі нове зображення Б'янки, яка демонструє образ з його лінії одягу Yeezy. Каньє підписав знімок "Перша жіноча річ @yeezy.com". Ціна боді становила всього $20.

Гроші реперу зараз не завадять, оскільки після витівки на червоній доріжці він втратив контракт на $20 мільйонів. У травні він мав дати два концерти в Токіо, але побачивши, як музикант виставив свою дружину голою на весь світ, вирішили, що це вже занадто.

"Каньє просто втрачає кожну можливість, яка йому надається. Цей трюк був неймовірно моторошним і був зустрінутий в Японії з жахом. Японія переживає культурне пробудження щодо прав жінок, і рух MeToo тут дійсно сильний. Те, що він зробив, розглядається як акт примусового контролю, що абсолютно неприйнятно. Він повністю невірно оцінив Японію в культурному плані", — сказав один з інформаторів.

Раніше Фокус писав, що мати Б'янки Цензорі відреагувала на скандал зі своєю дочкою.