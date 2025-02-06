Шляхом Цензорі: Кайлі Дженнер викрили в копіюванні стилю Б'янки (відео)

Тренд на максимальне оголення тіла, заданий Б'янкою, незважаючи на всю критику такого одягу, все більше поширюється серед знаменитостей. Сімейство Кардаш'ян-Дженнер уже не раз приміряло на себе подібні образи.

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27-річна американська модель і бізнесвумен нарвалася на критику після того, як у себе в TikTok розмістила відео, де позує в шкіряному бюстгальтері та шкіряних штанах із заниженою талією. Її волосся гладко зачесане назад у тугий пучок.

У коментарях деякі користувачі одразу ж порівняли її з Б'янкою Цензорі, дружиною Каньє Веста, оскільки модель дійсно схожа на неї.

"Вони всі так сильно хочуть бути Б'янкою", "Вона виглядає моторошно схожою на Б'янку", "Я думала, це Б'янка", — пишуть під відео.

Кайлі Дженнер порівняли з Б'янкою Цензорі Фото: Скриншот

Задовго до того, як Б'янка вразила світ, пройшовши червоною доріжкою Греммі в "невидимій сукні", Дженнер носила схожу річ у рекламній кампанії Kylie Cosmetics.

Кайлі знімалася в невидимій сукні ще до того, як це стало мейнстримом Фото: Instagram kyliejenner

Кайлі – не єдина, хто повторює стиль Бьянки, оголюючи дедалі більше тіла в сміливих вбраннях. Її старша сестра Кім Кардаш'ян, колишня дружина Веста, вже неодноразово з'являлася на публіці в відвертих вбраннях або в ансамблях тілесного кольору, а також приміряла шубу на голе тіло, як це робить Цензорі.

У невидимій сукні позувала днями і модель Джулія Фокс, у якої був короткий роман з Вестом.

Тим часом інтерес до Б'янки після її витівки на "Греммі 2025" залишається стабільно високим. Каньє похвалився, що ім'я його дружини гуглили частіше, ніж переможців премії. Після того як їх видворили з червоної доріжки після перфомансу з оголенням, пара вирушила на афтепаті, де Цензорі відривалася в караоке, а репер стояв, втупившись у телефон.

Через добу після премії пару помітили, коли вони обіймалися і цілувалися на очах у папараці після вечері в Лос-Анджелесі.

Раніше Фокус писав, що Вест через витівку на "Греммі 2025" втратив контракт у Японії на $20 млн. Він розкритикував премію, назвавши її нудною, а сцену зі своєю дружиною — мистецтвом. Сім'я Б'янки Цензорі вже відреагувала на її вчинок.