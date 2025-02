Слишком "пластиковая": женщина потратила $250 тысяч, чтобы изменить свое тело (видео)

Элайна Стар прошла через пять процедур подтяжки ягодиц, две операции по коррекции живота, улучшение контура талии, увеличение губ с помощью силиконовых инъекций и даже вставила бриллианты в зубы.

33-летняя блогер Элайна Стар из Нью-Йорка (США) потратила 250 тысяч долларов на более чем 500 различных процедур пластической хирургии и не намерена останавливаться, несмотря на критику и проблемы в личной жизни. Об этом она рассказала в рамках шоу Truly на YouTube.

Элайна призналась, что ей нравится демонстрировать свою внешность, хотя это мешает ей найти любовь, потому что мужчины говорят, что она слишком "пластиковая". По словам блогера, мужчины считают ее "слишком пластичной" и зачастую избегают серьезных отношений. Однако женщина остается невозмутимой, игнорируя косые взгляды в обществе и комментарии в интернете.

Среди ее многочисленных операций — пять бразильских подтяжек ягодиц (BBL), две подтяжки живота, коррекция талии, силиконовые инъекции в губы и даже бриллианты в зубах. В общей сложности Элайна перенесла 14 крупных хирургических вмешательств.

"Я стою 250 000 долларов. Если бы кто-то, с кем я встречаюсь, попросил меня прекратить делать пластические операции, он бы очень быстро оказался одиноким", — рассказала она.

В общей сложности Элайна перенесла 14 крупных хирургических вмешательств Фото: YouTube

В одном из эпизодов шоу Hooked On The Look, опубликованном на YouTube, блогер рассказала, что ищет мужчину, который примет ее такой, какая она есть.

"Я умная и веселая, и у меня много достоинств", — уверяет Элайна. Американка добавила, что критика в ее адрес ее не волнует: "Многим это не нравится, но для меня это стиль жизни".

При этом у женщины есть строгие критерии выбора партнера. Элайна призналась, что не встречается с мужчинами ростом ниже 180 см и предпочитает тех, кто занимается спортом и следит за собой.

В разделе комментариев пользователи выразили разные мнения о ее взглядах.

"Ей нужен кто-то, кому она понравится, но она не любит даже себя", "Кому я нравлюсь такой, какая я есть? — говорит женщина, которая полностью изменила свою внешность", "Она вовсе не ужасный человек, просто ее осуждают из-за ее внешности. Это немного грустно", — писали они.

