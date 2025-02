Занадто "пластикова": жінка витратила $250 тисяч, щоб змінити своє тіло (відео)

Елайна Стар пройшла через п'ять процедур підтяжки сідниць, дві операції з корекції живота, поліпшення контуру талії, збільшення губ за допомогою силіконових ін'єкцій і навіть вставила діаманти в зуби.

33-річна блогерка Елайна Стар з Нью-Йорка (США) витратила 250 тисяч доларів на більш ніж 500 різних процедур пластичної хірургії і не має наміру зупинятися, попри критику і проблеми в особистому житті. Про це вона розповіла в рамках шоу Truly на YouTube.

Елайна зізналася, що їй подобається демонструвати свою зовнішність, хоча це заважає їй знайти кохання, тому що чоловіки кажуть, що вона занадто "пластикова". За словами блогерки, чоловіки вважають її "занадто пластичною" і часто уникають серйозних стосунків. Однак жінка залишається незворушною, ігноруючи косі погляди в суспільстві та коментарі в інтернеті.

Серед її численних операцій — п'ять бразильських підтяжок сідниць (BBL), дві підтяжки живота, корекція талії, силіконові ін'єкції в губи й навіть діаманти в зубах. Загалом Елайна перенесла 14 великих хірургічних втручань.

"Я коштую 250 000 доларів. Якби хтось, з ким я зустрічаюся, попросив мене припинити робити пластичні операції, він би дуже швидко опинився самотнім", — розповіла вона.

В одному з епізодів шоу Hooked On The Look, опублікованому на YouTube, блогерка розповіла, що шукає чоловіка, який прийме її такою, яка вона є.

"Я розумна і весела, і в мене багато переваг", — запевняє Елайна. Американка додала, що критика на її адресу її не хвилює: "Багатьом це не подобається, але для мене це стиль життя".

При цьому у жінки є суворі критерії вибору партнера. Елайна зізналася, що не зустрічається з чоловіками зростом нижче 180 см і віддає перевагу тим, хто займається спортом і стежить за собою.

У розділі коментарів користувачі висловили різні думки про її погляди.

"Їй потрібен хтось, кому вона сподобається, але вона не любить навіть себе", "Кому я подобаюся такою, яка я є? — говорить жінка, яка повністю змінила свою зовнішність", "Вона зовсім не жахлива людина, просто її засуджують через її зовнішність. Це трохи сумно", — писали вони.

