Граймс рассказала о странном поступке Илона Маска

Бывшая пара воспитывает троих общих детей. Первый сын родился в мае 2020 года.

35-летняя канадская певица Граймс (Клэр Буше) раскритиковала 52-летнего миллиардера Илона Маска за его поведение во время ее родов. Об этом пишет People.

Журналист Уолтер Айзексон в новой биографии генерального директора Tesla рассказал, что Маск сделал фото возлюбленной, когда той делали кесарево сечение во время рождения сына X A-XII в мае 2020 года.

Однако бизнесмен не только снял момент, но и разослал фото друзьям и родственникам.

"Он просто не имел представления о том, почему я должна была расстроиться", — рассказала бывшая девушка Илона Маска.

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Граймс и Илон Маск с сыном Х Фото: Twitter/Elon Musk

Граймс и Илон Маск начали встречаться в 2018 году и даже вместе появились на красной дорожке Met Gala. В мае 2020 у пары появился сын X A-XII, однако осенью 2021 они объявили о расставании. А через несколько месяцев стали родителями во второй раз. На свет появилась дочь Exa Dark Sideræl Musk.

В начале осени 2023 года также стало известно о третьем ребенке пары, который стал одиннадцатым для Маска. Наследника миллиардера назвали Техно Механикус (сокращенно "Тау").

Граймс и Илон Маск Фото: Getty Images

Напомним, Эмбер Херд раскритиковали в новой биографии гендиректора SpaceX.

Также Фокус писал о скандале вокруг отключения Starlink возле Крыма.