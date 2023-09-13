Рита Ора запускает совместную коллекцию одежды с брендом Primark

Артистка дебютирует в мире моды с собственной коллекцией.

32-летняя британская певица Рита Ора объединилась с международным брендом быстрой моды Primark, чтобы запустить собственную многосезонную коллаборацию. Об этом пишет Daily Mail.

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После недели спекуляций, вызванных затемнением витрин во всех магазинах Primark, розничная сеть анонсировала Rita Ora x Primark: новую универсальную модную линию, над созданием которой работали почти два года.

Коллекция, запуск которой состоится во вторник, 19 сентября, позволит клиентам Primark приобрести знаменитый стиль артистки за меньшие деньги.

Рита Ора на презентации коллекции

Комментируя сотрудничество, Рита сказала: "На протяжении всей своей жизни я всегда хотела выглядеть стильно, и когда я была моложе, я не смогла бы этого сделать без Primark. Я всегда могла растянуть свой бюджет за счет множества великолепных вещей из Primark. Честно говоря, именно тогда я научилась творчески подходить к моде и играть с ней. Создание этой коллекции совместно с Primark было для меня очень ностальгическим, и я не могу дождаться, когда ее увидит весь мир!"

Рита Ора поделилась в своем Instagram-аккаунте фотографиями с презентации коллекции, которая будет представлена в более чем 400 магазинах по всему миру. Рита выглядела невероятно стильно в потертой черной джинсовой мини-юбке и куртке в тон из коллекции. Звезда дополнила наряд черными кожаными сапогами до колена и пушистой серой сумочкой. На мероприятии ее сопровождал супруг Тайка Вайтити.

Рита Ора на презентации коллекции Rita Ora x Primark Фото: Instagram @ritaora

Говоря о привлечении Риты в компанию, директор по перспективным тенденциям и инновациям Primark Джермейн Лэпвуд отметил: "В мире перегруженного сотрудничества как никогда важно, чтобы партнерские отношения между брендами основывались на подлинной аутентичности и связи.

Мы давно знали, что Рита является поклонницей Primark, но только когда мы встретили ее почти два года назад и разговорились, мы поняли, насколько сильно она любит этот бренд. Мгновенная химия между обеими сторонами была неоспоримой, и сегодня, после нескольких месяцев сотрудничества, я с гордостью представляю Rita Ora x Primark. Я надеюсь, что коллекция, объединяющая лучшие качества Primark и Риты, позволит покупателям выразить свое истинное "я" и показать свою внутреннюю Ору".

Рита Ора и Тайка Вайтити на презентации коллекции Фото: Instagram @ritaora

Ранее Фокус писал, что Рита Ора вышла на красную дорожку в боди и прозрачном платье.