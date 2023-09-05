Рита Ора вышла на красную дорожку в боди и прозрачном платье

За время своего пребывания на Венецианском кинофестивале она уже продемонстрировала множество эффектных образов.

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32-летняя британская певица Рита Ора появилась в эффектном образе на гала-концерте amfAR во время Венецианского кинофестиваля. Об этом пишет Daily Mail.

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Звезда сцены для появления на красной дорожке ежегодного мероприятия выбрала боди телесного цвета, которое было затянуто на талии блестящим поясом. Сверху Рита надела прозрачное платье с длинным струящимся шлейфом и белым рельефным корсажем.

Рита Ора Фото: Getty Images

Жена Тайки Вайтити дополнила свой образ серебряными украшениями, в том числе ожерельем с бриллиантами и черными туфлями на высокой платформе. Ее волосы были распущенны, а спереди были заплетены несколько косичек.

Рита Ора Фото: Getty Images

Напомним, фонд исследований СПИДа amfAR является одной из ведущих в мире некоммерческих организаций, занимающихся поддержкой исследований СПИДа, профилактикой ВИЧ, обучением методам лечения и пропагандой. С 1985 года amfAR инвестировал более 635 миллионов долларов в свои программы и предоставил более 3500 грантов исследовательским группам по всему миру.

80-й Венецианский международный кинофестиваль организован Венецианской биеннале под руководством Альберто Барбера. Он проходит в Венецианском Лидо с 30 августа по 9 сентября 2023 года и официально признан FIAPF (Международной федерацией ассоциаций кинопродюсеров). Фестиваль открылся премьерой итальянского фильма о Второй мировой войне "Команданте" режиссера Эдоардо Де Анжелиса. Завершится мероприятие показом испаноязычной драмы Netflix "Снежное общество".

Ранее Фокус писал, что Рита Ора показала три эффектных образа на Венецианском кинофестивале.