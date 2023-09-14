Меган Маркл сменила туфли Chanel на кроссовки Hermès за 790 долларов на Invictus Games (фото)
За два дня присутствия на Игра Непокоренных герцогиня продемонстрировала несколько стильных образов.
Меган Маркл во второй раз появилась на Играх Непокоренных 2023 года в Дюссельдорфе, Германия, сменив одну пару дизайнерской обуви на другую. Об этом пишет PageSix.
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Если ранее 42-летняя герцогиня Сассекская была одета в два наряда стоимостью менее 200 долларов — свитер-блейзер с V-образным вырезом J.Crew Giselle (158 долларов) и хлопковые шорты Staud Pleated (175 долларов), то позже Маркл переоделась во все черное, чтобы вместе с мужем принцем Гарри поддержать спортсменов, принимающих участие в соревнованиях по плаванию.
Она надела черный кофту без рукавов и джинсы скинни от Frame, сменив двухцветные туфли Chanel с открытой пяткой за 1350 долларов на пару удобных, но не менее роскошных серых парусиновых кроссовок Hermès (790 долларов).
Герцогиня заплела волосы в элегантную прическу с свободными завитками, сохранив те же серьги с бриллиантовыми листьями от Анито Ко (8200 долларов), которые она представила на утреннем выходе, и свой обычный комплект из браслета Cartier Love (7350 долларов), который она носила с золотыми часами Cartier Tank Française, принадлежавшими принцессе Диане (26 000 долларов США).
Напомним, Меган Маркл появилась на в Дюссельдорфе с таинственным бриллиантом на мизинце.
Также Фокус писал, что герцогиня Сассекская поразила фанатов нарядом во время выступления на Играх Непокоренных