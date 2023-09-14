Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в облегающем платье с элегантным шлейфом

Звезда экрана появилась на кинофестивале в качестве продюсера фильма.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек продемонстрировала фигуру в облегающем платье со шлейфом. Об этом пишет Daily Mail.

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Знаменитость в эффектном наряде появилась на премьере фильма "El Sabor de la Navidad" (Вкус Рождества) на Международном кинофестивале в Торонто, Канада.

Звезда "Фриды" позировала фотографам в белом облегающем платье с драпировкой на талии и элегантным шлейфом. Из аксессуаров супруга французского бизнесмена Франсуа-Анри Пино выбрала текстурированный бело-зеленый клатч и украшения.

Сальма Хайек на TIFF Фото: Getty Images

Знаменитость для выхода на светское мероприятие сделала вечерний макияж с ярко-красной помадой, а волосы были идеально выпрямлены.

Появление Сальмы на TIFF произошло на фоне исторической двойной забастовки в Голливуде, когда Гильдия писателей Америки и профсоюзы SAG-AFTRA были втянуты в протесты против студий. По данным The Hollywood Reporter, Сальма, которая не появляется в фильме, но выступает в качестве продюсера, на кинофестивале получила разрешение от профсоюза появиться на премьере в Канаде.

Ранее Фокус писал, что Сальма Хайек в платье Gucci с разрезом от бедра появилась на мероприятии.