Ирина Шейк провела время с Томом Брэди в его квартире (фото)

Всего две недели назад звезда подиумов проводила время с дочкой и бывшим возлюбленным в Италии.

37-летняя российская супермодель Ирина Шейк была замечена около квартиры 45-летнего квортербека НФЛ Тома Брэди в Нью-Йорке. Об этом пишет РageSix.

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По словам инсайдеров, Брэди приехал в свою квартиру в Трайбеке днем, но оставался в внедорожнике примерно 20 минут, прежде чем супермодель появилась отдельно. Она также сидела некоторое время в своей машине с водителем, а затем зашла в дом спортсмена. По информации источников, пара провела остаток дня вместе.

Шейк выглядела стильно в черном платье на одно плечо и платье-комбинации с леопардовым принтом. Свой образ она дополнила черными кроссовками Adidas, черной сумкой через плечо Hermès и черными тонкими прямоугольными солнцезащитными очками. Шейк также собрала волосы в хвост.

Встреча Тома и Ирины стала первым разом, когда их обоих публично заметили вместе с тех пор, как она провела мини-отпуск с бывшим возлюбленным Брэдли Купером и дочкой Леей.

Напомним, в начале лета зарубежные СМИ сообщили, что у Ирины Шейк роман с Томом Брэди. Некоторое время назад источники подтвердили, что Шейк и Брэди готовы жить вместе.

Кроме того, когда в сети стала появляться информация о романе пары, источники сообщили, что Купер не в восторге от новых отношений своей бывшей возлюбленной.