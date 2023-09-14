Ким Кардашьян и Лорен Санчес сражались за один лот от Balenciaga на благотворительном аукционе

В итоге каждая из них потратила кучу денег.

Ким Кардашьян и Лорен Санчес, невеста миллиардера Джеффа Безоса, неожиданно оказались соперницами в борьбе за лот от модного дома Balenciaga, который уже оправился от БДСМ-скандала прошлого года. Об этом пишет Daily Mail.

Ким Кардашьян и Лорен Санчес дружат уже много лет. Но на ужине Фонда Керинга "Забота о женщинах" в ресторане The Pool в Нью-Йорке их заинтересовал один лот: Couture Experience от Balenciaga. Ким, как давняя поклонница бренда, сделала первую ставку, Лорен ее повысила и в итоге Санчес, сидевший напротив Ким за другим столиком, все повышала и повышала ставки.

В то же время другой человек за столом Ким добавил к ставке 200 000 долларов.

Николь Кидман, Ким Кардашьян и Изабель Юппер на вечере Фото: Getty Images

В конце концов, этот один лот принес благотворительным организациям в общей сложности 600 000 долларов. Доходы от аукциона пойдут в Фонд Малалы, Национальную сеть по искоренению домашнего насилия и Альянс города Нью-Йорка против сексуального насилия.

Лорен и Ким решили, что разделят лот между собой.

На протяжении 15 лет Фонд Керинга сотрудничает с организациями, помогающими искоренить насилие и улучшить жизнь пострадавших.

Сопредседателями мероприятия являются Сальма Хайек Пино и ее муж Франсуа-Анри Пино, который работает в компании Kering.

На благотворительном аукционе также присутствовали Зои Кравиц, Синди Шерман, Кристи Тарлингтон, Оливия Уайлд, Опра Уинфри, Малала Юсуфзай и Флоренс Уэлч.

Среди других VIP-персон были Трэйси Эллис Росс, Николь Кидман, Изабель Юппер, Линда Евангелиста, Глория Стайнем и многие другие.

Ранее Ким Кардашьян провела с Лорен Санчес весь понедельник. 42-летняя основательница SKIMS привлекла внимание, когда прибыла на ужин в нью-йоркский отель Mercer. На ней было красное пальто из змеиной кожи, а позже к ней присоединилась Лорен в очаровательном черном платье.

Лорен Санчес на вечере Фонда Керинга Фото: Getty Images

Ким Кардашьян и Лорен Санчес также вместе посетили вечеринку в Лос-Анджелесе на прошлой неделе и концерт Бейонсе.

Напомним, ранее Джефф Безос приобрел эксклюзивную недвижимость на острове Индиан-Крик в Флориде. Поместье обошлось миллиардеру в ​​68 миллионов долларов. Остров Индиан-Крик еще называют "бункером миллиардеров", так как попасть туда можно только тем, кто имеет там недвижимость, или по их личному приглашению.