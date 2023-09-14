Пуаро, Агата Кристи и немного По. Стоит ли смотреть фильм "Призраки в Венеции"

На экраны кинотеатров выходит новая экранизация детективных приключений Эркюля Пуаро. Чего ожидать от нового фильма с Кеннетом Браной.

Сегодня, 14 сентября, в украинских кинотеатрах стартует показ одного из наиболее ожидаемых триллеров года — "Призраки в Венеции" режиссера Кеннета Браны, который, по совместительству играет в новой серии фильмов об Эркюле Пуаро главную роль, собственно, самого Эркюля.

Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в "Призраках в Венеции"

Можно долго рассуждать, как Брана вообще отважился на схватку с Дэвидом Суше (сериал "Пуаро Агаты Кристи") в праве называть себя самым знаменитым экранным бельгийским сыщиком, но лучше просто все увидеть своими глазами.

Впрочем, Кеннету Бране уже дважды удалось откусить от пышного пирога экранизаций романов Кристи и войти в историю кинематографа двумя качественными постановками "Убийства в Восточном экспрессе" и "Смерти на Ниле". Сейчас мы становимся свидетелями уже третьего эксперимента с Пуаро и (спойлер), снова удачного! И, хотя поклонники Агаты Кристи вряд ли узнают в "Призраках в Венеции" роман "Вечеринка в Хэллоуин", по мотивам которого был создан сценарий фильма, это не помешает зрителям получить удовольствие от полу театральной и очень неожиданной экранизации. Фокус побывал на допремьерном показе картины и делится впечатлениями, которых много.

Трейлер к фильму "Призраки в Венеции"

О чем фильм "Призраки в Венеции"

Мрачного Пуаро, отошедшего от дел, посещает давняя подруга — писательница детективов Ариадна Оливер (Тина Фей). Она приглашает Пуаро на спиритический сеанс, на котором известная оперная певица Ровена Дрейк (Келли Рейли) хочет связаться со своей умершей дочерью.

Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

Медиум (Мишель Йео) действует в кадре весьма энергично, ввиду чего ее экстрасенсорные способности бросают вызов непрошибаемой рациональности стареющего гения сыска. Стоит ли говорить, о том, что зрителя ждет многослойная история в компании нескольких потенциальных убийц, тайна закрытого помещения в атмосфере ночной Венеции и старинного палаццо, полного призраков?

Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

В отличие от двух предыдущих развлекательных экранизаций "Убийства в Восточном экспрессе" и "Смерти на Ниле", Кеннет Брана перемещается на новую территорию — классического хоррора, где ему на помощь приходят сюжетные приемы Эдгара Аллана По (режиссер делает отсылку к автору, демонстрируя его роман в одной из первых сцен).

Впрочем, поклонники По будут замечать отсылки к его произведениям на протяжении всего фильма. Режиссер словно предупреждает: "вы приглашены на вечеринку По, будет страшно, но интересно". Также, наблюдательный зритель отметит приемы Хичкока, неоднократно использованные Браной в этом детективном триллере: громкие звуки, неожиданно взлетающие птицы, внезапно звонящий телефон посреди густой тишины мрачной старинной комнаты.

Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

Очевидно Кеннет Брана сделал ставку на коктейль из Кристи, По, Хичкока и немного раннего самого себя, из эпохи съемок своего "Франкенштейна". Можно сказать одно: получилось атмосферно, театрально, эстетично, мрачно и, местами, очень неожиданно.

Стоит ли смотреть фильм "Призраки в Венеции"?

Да, если:

Вы — поклонник творчества Агаты Кристи. От ее произведения в фильме мало, но атмосфера, безусловно читается.

Вы — поклонник Кеннета Браны. Видно, что режиссер в третий раз получил возможность создать театральную кинопостановку, чем невероятно доволен.

Вы — поклонник По и Хичкока. В этом фильме они читаются ни чуть не меньше, чем Агата Кристи.

Нет, если:

Только в случае, если вам не близки упомянутые в обзоре классики литературы и кинематографа. В противном случае, вы неизбежно получите умозрительное удовольствие!

Ранее Фокус писал обзор украинского блокбастера "Довбуш".