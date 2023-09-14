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Пуаро, Агата Кристи и немного По. Стоит ли смотреть фильм "Призраки в Венеции"

Призраки в Венеции, эркюль пуаро, агата кристи, призраки в венеции фильм
Фото: Киномания | Рецензия на фильм "Призраки в Венеции"

На экраны кинотеатров выходит новая экранизация детективных приключений Эркюля Пуаро. Чего ожидать от нового фильма с Кеннетом Браной.

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Сегодня, 14 сентября, в украинских кинотеатрах стартует показ одного из наиболее ожидаемых триллеров года — "Призраки в Венеции" режиссера Кеннета Браны, который, по совместительству играет в новой серии фильмов об Эркюле Пуаро главную роль, собственно, самого Эркюля.

Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро фото Fullscreen
Кеннет Брана в роли Эркюля Пуаро в "Призраках в Венеции"

Можно долго рассуждать, как Брана вообще отважился на схватку с Дэвидом Суше (сериал "Пуаро Агаты Кристи") в праве называть себя самым знаменитым экранным бельгийским сыщиком, но лучше просто все увидеть своими глазами.

Впрочем, Кеннету Бране уже дважды удалось откусить от пышного пирога экранизаций романов Кристи и войти в историю кинематографа двумя качественными постановками "Убийства в Восточном экспрессе" и "Смерти на Ниле". Сейчас мы становимся свидетелями уже третьего эксперимента с Пуаро и (спойлер), снова удачного! И, хотя поклонники Агаты Кристи вряд ли узнают в "Призраках в Венеции" роман "Вечеринка в Хэллоуин", по мотивам которого был создан сценарий фильма, это не помешает зрителям получить удовольствие от полу театральной и очень неожиданной экранизации. Фокус побывал на допремьерном показе картины и делится впечатлениями, которых много.

Трейлер к фильму "Призраки в Венеции"

О чем фильм "Призраки в Венеции"

Мрачного Пуаро, отошедшего от дел, посещает давняя подруга — писательница детективов Ариадна Оливер (Тина Фей). Она приглашает Пуаро на спиритический сеанс, на котором известная оперная певица Ровена Дрейк (Келли Рейли) хочет связаться со своей умершей дочерью.

Призраки в Венеции, эркюль пуаро, агата кристи, призраки в венеции фильм Fullscreen
Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

Медиум (Мишель Йео) действует в кадре весьма энергично, ввиду чего ее экстрасенсорные способности бросают вызов непрошибаемой рациональности стареющего гения сыска. Стоит ли говорить, о том, что зрителя ждет многослойная история в компании нескольких потенциальных убийц, тайна закрытого помещения в атмосфере ночной Венеции и старинного палаццо, полного призраков?

Призраки в Венеции, эркюль пуаро, агата кристи, призраки в венеции фильм Fullscreen
Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

В отличие от двух предыдущих развлекательных экранизаций "Убийства в Восточном экспрессе" и "Смерти на Ниле", Кеннет Брана перемещается на новую территорию — классического хоррора, где ему на помощь приходят сюжетные приемы Эдгара Аллана По (режиссер делает отсылку к автору, демонстрируя его роман в одной из первых сцен).

Впрочем, поклонники По будут замечать отсылки к его произведениям на протяжении всего фильма. Режиссер словно предупреждает: "вы приглашены на вечеринку По, будет страшно, но интересно". Также, наблюдательный зритель отметит приемы Хичкока, неоднократно использованные Браной в этом детективном триллере: громкие звуки, неожиданно взлетающие птицы, внезапно звонящий телефон посреди густой тишины мрачной старинной комнаты.

Призраки в Венеции, эркюль пуаро, агата кристи, призраки в венеции фильм Fullscreen
Кадр из фильма "Призраки в Венеции"

Очевидно Кеннет Брана сделал ставку на коктейль из Кристи, По, Хичкока и немного раннего самого себя, из эпохи съемок своего "Франкенштейна". Можно сказать одно: получилось атмосферно, театрально, эстетично, мрачно и, местами, очень неожиданно.

Стоит ли смотреть фильм "Призраки в Венеции"?

Да, если:

  • Вы — поклонник творчества Агаты Кристи. От ее произведения в фильме мало, но атмосфера, безусловно читается.
  • Вы — поклонник Кеннета Браны. Видно, что режиссер в третий раз получил возможность создать театральную кинопостановку, чем невероятно доволен.
  • Вы — поклонник По и Хичкока. В этом фильме они читаются ни чуть не меньше, чем Агата Кристи.

Нет, если:

  • Только в случае, если вам не близки упомянутые в обзоре классики литературы и кинематографа. В противном случае, вы неизбежно получите умозрительное удовольствие!

Ранее Фокус писал обзор украинского блокбастера "Довбуш".