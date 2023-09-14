Пуаро, Агата Крісті та трохи По. Чи варто дивитися фільм "Привиди у Венеції"

На екрани кінотеатрів виходить нова екранізація детективних пригод Еркюля Пуаро. Чого очікувати від нового фільму з Кеннетом Браною.

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Сьогодні, 14 вересня, в українських кінотеатрах стартує показ одного з найочікуваніших трилерів року — "Привиди у Венеції" режисера Кеннета Брани, який, за сумісництвом, грає в новій серії фільмів про Еркюля Пуаро головну роль, власне, самого Еркюля.

Кеннет Брана в ролі Еркюля Пуаро в "Привидах у Венеції"

Можна довго міркувати, як Брана взагалі наважився на сутичку з Девідом Суше (серіал "Пуаро Агати Крісті") у праві називати себе найзнаменитішим екранним бельгійським детективом, але краще просто все побачити на власні очі.

Утім, Кеннету Брані вже двічі вдалося відкусити від пишного пирога екранізацій романів Крісті та увійти в історію двома якісними постановками "Вбивства у Східному експресі" і "Смерті на Нілі". Зараз ми стаємо свідками вже третього експерименту з Пуаро і (спойлер), знову вдалого! І, хоча шанувальники Агати Крісті навряд чи впізнають у "Привидах у Венеції" роман "Вечірка в Геловін", за мотивами якого було створено сценарій фільму, це не завадить глядачам отримати задоволення від напівтеатральної та дуже несподіваної екранізації. Фокус побував на допрем'єрному показі картини і ділиться враженнями, яких багато.

Трейлер до фільму "Привиди у Венеції"

Про що фільм "Привиди у Венеції"

Похмурого Пуаро, який відійшов від справ, відвідує давня подруга — письменниця детективів Аріадна Олівер (Тіна Фей). Вона запрошує Пуаро на спіритичний сеанс, на якому відома оперна співачка Ровена Дрейк (Келлі Рейлі) хоче зв'язатися зі своєю померлою дочкою.

Медіум (Мішель Йео) діє в кадрі вельми енергійно, через що її екстрасенсорні здібності кидають виклик непробивній раціональності старіючого генія розшуку. Чи варто говорити про те, що на глядача чекає багатошарова історія в компанії кількох потенційних убивць, таємниця закритого приміщення в атмосфері нічної Венеції і старовинного палаццо, повного привидів?

На відміну від двох попередніх розважальних екранізацій "Вбивства у Східному експресі" та "Смерті на Нілі", Кеннет Брана переміщається на нову територію — класичного горору, де йому на допомогу приходять сюжетні прийоми Едгара Аллана По (режисер робить відсилання до автора, демонструючи його роман в одній із перших сцен).

Утім, шанувальники По помічатимуть відсилання до його творів протягом усього фільму. Режисер немов попереджає: "ви запрошені на вечірку По, буде страшно, але цікаво". Також, спостережливий глядач відзначить прийоми Гічкока, неодноразово використані Браною в цьому детективному трилері: гучні звуки, птахи, які несподівано злітають, раптовий дзвінок телефону серед густої тиші похмурої старовинної кімнати.

Очевидно, Кеннет Брана зробив ставку на коктейль із Крісті, По, Гічкока і трохи раннього самого себе, з епохи зйомок свого "Франкенштейна". Можна сказати одне: вийшло атмосферно, театрально, естетично, похмуро і, місцями, дуже несподівано.

Раніше Фокус писав огляд українського блокбастера "Довбуш".