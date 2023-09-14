Джастин Бибер трогательно обратился к Хейли в годовщину свадьбы (фото)

Певец и модель поженились пять лет назад.

29-летний канадский певец Джастин Бибер трогательно обратился к жене, 26-летней американской модели Хейли, в пятую годовщину их бракосочетания. Архивными фото и словами поздравлений музыкант делится в своем Instagram с более чем 290 млн подписчиков.

"Самой дорогой, моей любимой. 5 лет. Ты пленила мое сердце. Я знаю из глубины души до костей, что это путешествие с тобой только превзойдет наши самые смелые ожидания. Так что давай продолжать мечтать, большая крошка. Будем навсегда. Я люблю тебя всеми фибрами своего существа. Поздравляю с 5-летием!!!" — написал Джастин.

Исполнитель показал ряд архивных кадров с возлюбленной: поцелуи и свидания.

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Джастин и Хейли Биберы

Подписчики музыканта присоединились к поздравлениям звездной пары, однако многие попросили их скорее становиться родителями, ведь за пять лет супружеской жизни Джастин и Хейли пока не решились на отцовство.

"Делайте ребенка!", "Мы любим здоровые отношения", "Не сегодня ли собирались объявить о разводе? Ненавистники плачут", "С годовщиной, здоровья и еще много другого", — пишут в комментариях пользователи сети.

Джастин и Хейли Биберы в день свадьбы Фото: Hailey Rhode Baldwin Bieber/Instagram

Джастин и Хейли Биберы поженились в сентябре 2018 года через несколько месяцев после окончательного разрыва певца с Селеной Гомес.

Дочь Стивена Болдуина также поздравила возлюбленного с праздником и показала похожие кадры.

"С годовщиной, крошка", — написала Хейли.

Джастин и Хейли Биберы Фото: Скріншот

Напомним, Джастин Бибер нарушил дресс-код вечеринки жены.

Также Фокус писал о летнем свидании Джастина и Хейли Биберов.