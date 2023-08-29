Не по дресс-коду: Джастин Бибер пришел на вечеринку жены в кепке поверх капюшона

Несмотря на дресс-код мероприятия, певец выбрал спортивный аутфит.

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29-летний канадский певец Джастин Бибер отправился на гламурную вечеринку своей жены, 26-летней американской модели Хейли Бибер, в спортивном костюме. Об этом пишет PageSix.

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Вечеринка Хейли была организована в честь презентации нового продукта ее косметического бренда Rhode. Мероприятие состоялось в нью-йоркском ресторане Krispy Kreme.

Поп-певец по всей видимости решил не соблюдать дресс-код презентации и появился в серой кофте на молнии с капюшоном и серых шортах. Свой аутфит он дополнил розовой бейсболкой и ярко-желтыми Crocs.

Джастин Бибер и Хейли Бибер Фото: Getty Images

Тем временем Хейли выглядела потрясающе в красном мини-платье без бретелек от Ermanno Scervino и туфлях на каблуке Maison Ernest. Ансамбль модель дополнила сумкой Ferragamo, серьгами в форме клубники, элегантным браслетом на щиколотке и цепочкой с кулоном в форме буквы "В".

Последний продукт Хейли — ограниченная серия пептидного средства для губ Rhode (16 долларов США) в клубничной глазури, вдохновленного пончиком с клубничной глазурью Krispy Kreme.

Также Фокус писал, что Джастин и Хейли Бибер сходили на свидание в ярко-красных нарядах.