Джастин и Хейли Бибер сходили на свидание в ярко-красных нарядах (фото)

Звездные супруги скоординировали свои образы для похода в ресторан.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер и ее муж Джастин были замечены в ярких образах. Знаменитая пара отправилась на свидание в The Nice Guy в Западном Голливуде. Об этом пишет PageSix.

Основательница косметического бренда Rhode Beauty продемонстрировала стройную фигуру в красном платье с глубоким вырезом на бретелях от Magda Butrym (1960 долларов), украшенном рюшами и двумя большими розами спереди.

Знаменитость дополнила наряд красными боножками на каблуках с ремешками, крошечной красной сумкой и нанесла бронзовый макияж, чтобы сходить на романтический ужин с супругом. Хейли, которая в прошлом месяце показала украшения на сумму 360 000 долларов на вечеринке Майкла Рубина, на этот раз выбрала простые аксессуары, надев тонкое колье-цепочку и мерцающий браслет на щиколотке.

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Что касается 29-летнего Джастина Бибера, он сочетал платье своей жены с мешковатыми красными брюками и белой рубашкой с короткими рукавами на пуговицах. Поп-певец дополнил ансамбль черными туфлями и черной бейсболкой в серый и белый горошек.

Ранее Фокус писал, что Хейли Бибер показала образ, который взяла в шкафу у Джастина.