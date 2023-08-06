Джастін і Гейлі Бібер сходили на побачення в яскраво-червоному вбранні (фото)

Зіркове подружжя скоординувало свої образи для походу в ресторан.

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26-річна американська модель Гейлі Бібер та її чоловік Джастін були помічені в яскравих образах. Знаменита пара вирушила на побачення в The Nice Guy у Західному Голлівуді. Про це пише PageSix.

Засновниця косметичного бренду Rhode Beauty продемонструвала струнку фігуру в червоній сукні з глибоким вирізом на бретелях від Magda Butrym (1960 доларів), прикрашеній рюшами і двома великими трояндами спереду.

Знаменитість доповнила вбрання червоними боніжками на підборах з ремінцями, крихітною червоною сумкою і нанесла бронзовий макіяж, щоб сходити на романтичну вечерю з чоловіком. Гейлі, яка минулого місяця показала прикраси на суму 360 000 доларів на вечірці Майкла Рубіна, цього разу вибрала прості аксесуари, надівши тонке кольє-ланцюжок і мерехтливий браслет на щиколотці.

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Щодо 29-річного Джастіна Бібера, то він поєднав сукню своєї дружини з мішкуватими червоними штанами і білою сорочкою з короткими рукавами на ґудзиках. Попспівак доповнив ансамбль чорними туфлями і чорною бейсболкою в сірий і білий горошок.

Раніше Фокус писав, що Гейлі Бібер показала образ, який взяла в шафі у Джастіна.