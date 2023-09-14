Лорен Санчес похвасталась кольцом от Джеффа Безоса за 2,5 млн долларов (фото)
Основатель Amazon сделал предложение возлюбленной в мае 2023 года.
53-летняя американская журналистка Лорен Санчес продемонстрировала свое огромное помолвочное кольцо от 59-летнего миллиардера Джеффа Безоса на благотворительном мероприятии Kering Group Caring for Women в Нью-Йорке. Об этом пишет Page Six.
Роскошный 20-каратный бенгальский перстень Санчес, по словам экспертов, стоит 2,5 млн долларов.
Бывшая ведущая новостей была одета в одно из своих фирменных платьев с блестками, выбрав наряд от Dolce and Gabbana из хрустальной сетки, чтобы продемонстрировать свою спину и подтянутые руки.
Санчес сочетала яркое платье лаймового оттенка с золотыми босоножками на платформе и серьгами Lorraine Schwartz, которые идеально сочетались с ее ослепительным бриллиантовым кольцом.
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Роскошный аксессуар дополнил нежный нюдовый маникюр возлюбленной американского миллиардера. Ее длинные черные волосы были распущены.
Основатель Amazon сделал предложение журналистке в мае 2023 года после пяти лет отношений.
Напомним, Лорен Санчес и Ким Кардашьян сходили на ужин.
Также Фокус писал о купальнике невесты Джеффа Безоса за 54 доллара.