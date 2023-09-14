Селена Гомес отправилась на вечеринку после церемонии MTV в стильном мини-платье

Заметно похудевшая артистка отправилась на афтерпати в роскошном мини-платье.

31-летняя американская певица и актриса Селена Гомес была сфотографирована покидающей вечеринку VMA After-Party, организованную Diddy, обладателем Global Icon Award, в роскошном мини. Об этом пишет PageSix.

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Знаменитость продолжила свой головокружительный вечер, переодевшись из потрясающего красного платья Oscar de la Renta, которое она надела для большого мероприятия, в короткое атласное платье от Undone by Kate.

Селена Гомес Фото: Getty Images

Гомес дала поклонникам поближе взглянуть на мини без бретелек в своей истории в Instagram, опубликовав селфи в зеркале, на котором видно фиолетовое платье в ​​корсетном стиле и изогнутым вырезом с заостренными кончиками.

Селена Гомес Фото: Instagram @selenagomez

Звезда "Убийства в одном здании" продемонстрировала декольте, накинув огромную черную кожаную куртку, когда покинула вечеринку. Из аксессуаров она выбрала сумку в стиле рок-н-ролл Aupen (290 долларов) с ослепительной хрустальной бахромой.

Гомес сменила свои бриллианты с розовой ковровой дорожки стоимостью 116 000 долларов на более изящные украшения, надев золотое колье и пару сережек.

Что касается ее предыдущего образа на VMA, звезда, безусловно, заняла место в списке самых стильных нарядов благодаря своему великолепному платью, сшитому из вышитых вручную красных цветов, образующих кружевной узор.

Селена Гомес Фото: Getty Images

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