Бритни Спирс бросила преступника-домработника, с которым встречалась после развода с Сэмом Асгари

При этом друзья певицы настаивают, что она не изменяла Асгари, и бросила Пола Ричарда Солиса, как только узнала о его криминальном прошлом.

Бритни Спирс разводится со своим мужем Сэмом Асгари и выяснилось, что у нее был короткий роман с ее 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом, у которого есть криминальное прошлое. Друзья певицы уверяют, что у Бритни была связь с Полом, когда она уже рассталась с Сэмом Асгари. Об этом пишет Daily Mail.

Пол Ричард Солис находится на испытательном сроке по уголовным обвинениям, включающим распространение наркотиков.

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Инсайдеры сообщают, что у 41-летней Бритни Спирс действительно был короткий роман с осужденным преступником Полом Ричардом Солизом после расставания со своим бывшим мужем Сэмом Асгари в прошлом месяце.

Источники настаивают, что Бритни встречалась с Солизом только после расставания с Асгари и бросила его, как только узнала о его криминальном прошлом.

Впервые слухи о том, что певица Toxic встречалась с Полом, бывшим домработником, который работал в ее особняке в Таузенд-Оукс, появились всего через несколько недель после того, как 28-летний Сэм подал на развод — и после заявлений о том, что развод был спровоцирован именно изменами Бритни.

Пол Ричард Солиз был коротким любовным увлечением Бритни

Затем Пол подлил масла в огонь спекуляций о романе с певицей, когда он назвал свою бывшую начальницу "феноменальной женщиной" в ответ на вопрос Us Weekly об их отношениях, когда он покидал недавнее судебное заседание.

Но теперь источник, близкий к Бритни, эксклюзивно сообщил, что "Бритни не встречается с Полом", хотя он признал, что у пары действительно был краткий роман, который, как они настаивают, произошел после того, как ее брак с Сэмом распался.

Пол Ричард Солиз назвал Бритни "феноменальной"

"У них был короткий роман после ухода Сэма, но на этом все. Бритни встречалась с ним дважды и в то время она не знала о его криминальном прошлом. Она больше не поддерживает с ним отношения", — заверил инсайдер.

Последняя личная встреча Бритни и Пола состоялась в начале этого месяца, когда он встретил певицу в аэропорту Лос-Анджелеса после того, как она наслаждалась поездкой в ​​Кабо-Сан-Лукас с друзьями.

Согласно судебным документам, Пол Ричард Солиз виновен в нескольких уголовных преступлениях – его обвиняли в хранении наркотиков для продажи, хранении огнестрельного оружия, нарушении общественного порядка, создание угрозы для детей и вождении без прав.

На этой неделе он предстал перед судом по обвинению в нарушении испытательного срока.

Инсайдер добавил, что служба безопасности Бритни не "провела надлежащую проверку данных при найме Пола", и отметил, что когда недавно выяснилось его криминальное прошлое, его работа на Бритни закончилась.

Ранее Бритни Спирс призналась, что была "немного шокирована", когда Сэм подал на развод 16 августа.

Таблоиды писали, что Пол стал для нее "плечом, на которое можно поплакать" после ее расставания с Сэмом, отмечая, что пара сформировала тесную связь и часто проводила время вместе.

Также СМИ писали, что Сэм Асгари поймал Бритни на измене ему с домработником, но с кем именно не уточнялось. Друзья Спирс заявляли, что эти обвинения были ложными.