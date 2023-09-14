Меган Маркл появилась на Играх непокоренных в мятых брюках за 1500 долларов

Принц Гарри с женой сейчас находятся в Дюссельдорфе, где присутствуют на соревнованиях ветеранов и встречаются с руководством НАТО.

Меган Маркл и принц Гарри очутились в центре внимания, когда появились на Играх непокоренных. Герцог Сассекский встречался с ветеранами-участниками игр, а сегодня пообщался с генералом Луиджи Миглиеттой и командованием объединенных сил НАТО. Меган была рядом с ним и сменила несколько нарядов. Об этом пишет

Днем, присоединившись к мужу, она надела шелковистые коричневые брюки стоимостью 1500 долларов от Габриэля Херста, которые, впрочем, несмотря на цену, выглядели довольно мятыми, и блузку L'agence стоимостью 450 долларов.

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42-летняя мать двоих детей выбрала монохромный ансамбль с двумя тонами коричневого цвета и надела широкие шелковые брюки в которых ранее появлялась на круглом столе One Young World в 2022 году.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

Хотя, появляясь на публике ранее в Дюссельдорфе, Меган Маркл предпочитала недорогие модные образы, сегодня герцогиня выбрала дорогие вещи и дополнила образ огромными солнцезащитными очками Miu Miu за 200 долларов, а также туфлями от Manolo Blahnik за 730 долларов.

Меган Маркл и ее наряд

И конечно на ней были ее любимые украшения: часы Cartier, принадлежавшие принцессе Диане за 22 тысячи долларов, но она сняла бриллиантовое кольцо от Лоррейн Шварц за 62 000 долларов, которое вызвало слишком много вопросов накануне из-за сомнительного происхождения бриллиантов, и заменила его на теннисное кольцо 1972 года от Shiffon and Co за 2800 долларов.

К образу она добавила любовный браслет Cartier стоимостью 6200 долларов.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: Getty Images

42-летняя герцогиня Сассекская села в самолет из Лос-Анджелеса в Европу в полностью черном костюме, а затем быстро собралась в своем номере отеля в Дюссельдорфе и отправилась на игры в черном платье-рубашке от Banana Republic, которое она сочетала с черными туфлями.

Затем она появилась в среду в черно-белом костюме с шортами.

Несмотря на то, что Меган часто носила яркие цвета, будучи работающим членом королевской семьи, она утверждала, что "смягчила" свой гардероб, пока жила в Великобритании, чтобы избежать конфликтов с более старшими членами королевской семьи.

"Насколько я понимаю, вы никогда не сможете носить тот же цвет, что и Ее Величество, если состоится групповое мероприятие, но тогда вам также не следует носить тот же цвет, что и один из других, более старших членов семьи", — по словам Меган, чтобы соблюдать этот королевский протокол, она начала одеваться почти исключительно в оттенки светло-коричневого, бежевого и белого цветов.

Меган Маркл и принц Гарри

Она продолжила: "Я носила много приглушенных тонов, но это было также для того, чтобы я могла просто слиться с толпой. Я не пыталась выделиться".

Таким образом, похоже, что Меган снова избегает внимания, надевая черное, белое и бежевое.

Игры этого года в Германии станут крупнейшими за всю историю, в которых принимают участие 22 страны и более 500 спортсменов.

Меган Маркл и принц Гарри

Участники немного разочарованы, что прочие члены королевской семьи Великобритании никак не отреагировали на успех Гарри и не посетили Дюссельдорф.

Ветеран Бен МакБин, который летел тем же обратным рейсом из Афганистана, что и Гарри в 2008 году и которому приписывают вдохновение герцога на запуск Invictus, сказал, что понимает "разногласия" между братьями, но у него есть замечание.

"Это как когда мы пошли в Афганистан, никто не поддержал войну, но они поддержали войска. Это то же самое. Им стоило объединиться", — сказал Бен.

Источники во дворце, как сообщается, говорят, что члены королевской семьи никогда не участвуют в профессиональных начинаниях друг друга, и они не ожидают, что герцог выразит поддержку, например, финалистам премии Уильяма Earthshot Prize. Но ранее принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда посещали Игры непокоренных, еще до того, как Гарри женился на Меган.

Королевский фонд, который в то время разделял принц Гарри, вложил в это мероприятие значительные суммы денег.

Напомним, надев на Игры непокоренных черные брюки, Меган Маркл встревожила поклонников своей худобой.