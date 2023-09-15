57-летняя Сальма Хайек раскрыла секрет своей подтянутой фигуры

У знаменитости свой секрет молодости и хорошего внешнего вида — и это не интенсивные тренировки.

57-летняя мексикано-американская актриса Сальма Хайек в новом интервью Entertainment Tonight раскрыла секрет своей стройной и подтянутой фигуры.

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Знаменитость считает, что практика медитации вместо интенсивных тренировок является ключом к сохранению молодости.

"Я действительно верю, что это так. Люди говорят, что это тренировки. Я думаю, это медитация, — сказала она. — Вы должны найти свой путь. Для меня тренироваться тяжело. Действительно, очень трудно иметь дисциплину, чтобы сделать это. Но медитация — это прогулка по парку, потому что это моя собственная форма".

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Хайек добавила, что она практикует такое ежедневно и находит время, чтобы "побыть наедине с собой".

Звезда "Фриды" ранее рассказывала о технике осознанности в июльском выпуске подкаста SiriusXM Келли Рипы "Давайте поговорим за кадром".

"Когда я какое-то время не медитирую, угадайте, что? Не только лицо начинает опускаться и все начинает опускаться, [но также] моя грыжа межпозвоночного диска, проблема в шее, проблема в бедре, лодыжках [возвращаются]. Я начинаю ломаться", — сказала она тогда.

Хайек объяснила, что во время своей медитации она даже дошла до того, что чувствует, как энергия "танцует" через ее тело.

"Иногда, когда я это делаю, люди говорят мне, когда я выхожу из комнаты: "Боже мой, ты выглядишь на 20 лет", — восторгалась она.

Сальма Хайек Фото: Instagram salmahayek

Напомним, Сальма Хайек станцевала в бикини на фоне большого кактуса.

Также Фокус писал о летнем отдыхе Сальмы Хайек на яхте.