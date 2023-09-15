51-летний Джаред Лето обнажил торс на вечеринке Vogue World (фото)

Мероприятие стало британским ответом на культовый Met Gala в Нью-Йорке.

51-летний американский музыкант и актер Джаред Лето обнажил свой торс на вечеринке после Всемирного шоу Vogue World в Лондоне в четверг, 14 сентября 2023 года. Об этом пишет Daily Mail.

Накануне звезды шоу-бизнеса и члены королевской семьи собрались в Theatre Royal Drury Lane.

Джаред Лето был среди гостей мероприятия и раскрыл свою рубашку во время вечеринки в частном клубе для членов George в Мейфере. Солист группы "30 Seconds To Mars" продемонстрировал свой обнаженный торс и высунул язык.

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Демонстрируя свое чувство стиля, актер надел белый пиджак без рубашки, который он соединил с парой черных брюк.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Джаред добавил электрическую голубую тень для век, ряд серебряных подвесок и пару черных перчаток.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Объявленная как "многоактный праздник британского сценического искусства", блестящая одноразовая феерия положила начало Неделе моды в Лондоне 2023.

Событие, которое называют британским ответом на культовый Met Gala, является плодом деятельности главного редактора Vogue Анны Винтур.

Джаред Лето Фото: Getty Images

Напомним, Джаред Лето отправился на прогулку с 27-летней моделью.

Также Фокус писал об отдыхе Джареда Лето в горах, во время которого он продемонстрировал подтянутую фигуру.