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Стиль жизни

Нестареющий Джаред Лето удивил безупречной фигурой (фото)

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Фото: jaredleto/Instagram | Джаред Лето отправился в поход в горы

Поклонники актера не верят, что ему действительно 51 год.

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51-летний американский актер и музыкант Джаред Лето продемонстрировал безупречное тело. Серией фотографий из похода в горы он поделился в своем Instagram-аккаунте.

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Нестареющий Лето показал 11,5 миллионам подписчиков подтянутую верхнюю часть тела, позируя на фоне гор в шортах бирюзового цвета. Свой аутфит он дополнил красно-черными кроссовками. Также на одном снимке к образу он добавил белую футболку с принтом.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram
Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

Актер "Отряда самоубийц", которого недавно заметили со своей, по слухам, девушкой Тет Тинн, в походе также надевал черную футболку и ярки кепки — синюю и красную.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

Кроме того, лауреат премии "Оскар" искупался в реке с невероятным видом на горы.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

В подписи к серии фото он рекламировал предстоящий выпуск нового альбома своей группы под названием "Это конец света, но это прекрасный день". Исполнитель является фронтменом группы 30 Seconds To Mars с момента ее основания в 1998 году. Альбом, дебют которого запланирован на 15 сентября, будет состоять из 11 треков. Лето рассказал о предстоящей пластинке во время недавнего интервью, где заявил, что группа делает шаг вперед со своим новым проектом.

Ранее Фокус писал, что Джаред Лето в образе Кощея Бессмертного украсил обложку Esquire.