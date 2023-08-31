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Стиль життя

Нестаріючий Джаред Лето здивував бездоганною фігурою (фото)

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Фото: jaredleto/Instagram | Джаред Лето вирушив у похід у гори

Шанувальники актора не вірять, що йому справді 51 рік.

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51-річний американський актор і музикант Джаред Лето продемонстрував бездоганне тіло. Серією фотографій з походу в гори він поділився у своєму Instagram-акаунті.

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Нестаріючий Лето показав 11,5 мільйонам підписників підтягнуту верхню частину тіла, позуючи на тлі гір у шортах бірюзового кольору. Свій аутфіт він доповнив червоно-чорними кросівками. Також на одному знімку до образу він додав білу футболку з принтом.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram
Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

Актор "Загону самогубців", якого нещодавно помітили зі своєю, за чутками, дівчиною Тет Тінн, у поході також надягав чорну футболку і яскраві кепки — синю і червону.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

Крім того, лауреат премії "Оскар" скупався в річці з неймовірним видом на гори.

Джаред Лето Fullscreen
Джаред Лето
Фото: jaredleto/Instagram

У підписі до серії фото він рекламував майбутній випуск нового альбому свого гурту під назвою "Це кінець світу, але це прекрасний день". Виконавець є фронтменом гурту 30 Seconds To Mars з моменту його заснування в 1998 році. Альбом, дебют якого заплановано на 15 вересня, складатиметься з 11 треків. Лето розповів про майбутню платівку під час недавнього інтерв'ю, де заявив, що гурт робить крок уперед зі своїм новим проєктом.

Раніше Фокус писав, що Джаред Лето в образі Кощія Безсмертного прикрасив обкладинку Esquire.