София Вергара примерила блестящий топ украинского бренда (фото)

Знаменитость появилась в эффектном образе во время съемок финала телешоу "Америка имеет талант".

51-летняя американская актриса и модель София Вергара примерила топ украинского бренда. Снимками звезда экрана делится в своем Instagram с более 31 млн подписчиков.

Бывшая жена 46-летнего американского актера Джо Манганьелло появилась в топе украинского бренда Nué на финале телешоу "Америка имеет талант", в котором она является судьей.

"Еще одна ночь, полная удивительных событий и веселья с моими друзьями!!! 🌟🌟@agt", — прокомментировала съемки программы Вергара.

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София Вергара и Хайди Клум

Актриса предстала в черном топе с глубоким декольте, который был украшен блестящими вставками и цветком посередине. Его цена составляет 750 евро (более 30 тысяч гривен).

Она добавила к образу ряд массивных украшений и распустила свои длинные волосы.

София Вергара

Вергара позировала на фото вместе с другой жюри проекта — 50-летней немецкой топ-моделью Хайди Клум.

София Вергара и Хайди Клум

Напомним, 41-летняя индийская актриса Приянка Чопра также выбирала топ от украинского бренда.

Ранее Фокус писал о новой вышиванке экс-премьера Великобритании Бориса Джонсона с картой на сердце от украинского бренда.