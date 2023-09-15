Беременная Сиенна Миллер пришла на показ Vogue в эффектном наряде от Schiaparelli

Актриса явно взяла страницу из руководства Рианны по стилю во время беременности.

Британско-американская актриса Сиенна Миллер продемонстрировала свой животик на красной дорожке мероприятия Vogue World в Лондоне. Об этом пишет PageSix.

41-летняя звезда дебютировала на красной ковровой дорожке, продемонстрировав образ Schiaparelli Haute Couture, состоящий из двух частей — укороченного топа с воротником и длинными рукавами, а также соответствующей кремовой пышной юбки.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Эффектный ансамбль Миллер дополнила черными колготками и туфлями-лодочками на каблуке, а в качестве аксессуаров выбрала золотые серьги.

Сиенна Миллер на красной дорожке Vogue World Фото: Getty Images

Это второй ребенок звезды "Американского снайпера" — и ее первый ребенок от 26-летнего Оли Грина, с которым она в отношениях с февраля 2022 года. Миллер впервые показала свое интересное положение в бикини во время пляжного отдыха на Ибице в прошлом месяце. Второго ребенка — 10-летнюю дочь Марлоу — актриса делит с бывшим Томом Старриджем.

На усеянной звездами красной дорожке Vogue World к Миллер присоединились Рита Ора, Кейт Уинслет, Дав Кэмерон и другие известные имена — наряду, конечно же, с представительницей журнала Анной Винтур. Второе ежегодное мероприятие Vogue World посвящено британскому театру и моде с показом творений различных дизайнеров в честь открытия Недели моды в Лондоне.

Ранее Фокус писал, что Кейт Уинслет вышла на красную дорожку шоу Vogue World в идеальном брючном костюме.