Жена Александра Скичко Елизавета Юрушева рассказала, почему пока не вернется в Украину

Сейчас жена экс-главы Черкасской военной ОГА находится с детьми в Италии.

Елизавета Юрушева, жена экс-главы Черкасской военной ОГА и телеведущего Александра Скичко, написала эмоциональный пост в котором призналась, почему пока не готова вернуться с детьми в Украину. Сейчас дочь миллиардера живет с детьми в Милане. Пост появился в Instagram Юрушевой.

Она на неделю вернулась в Киев, но отметила, что приезжала в Украину сама. Ее дети остались в Италии. Ведь она пока не может взять на себя ответственность вернуться с ними вместе.

Елизавета Юрушева в Киеве

"Я не чувствую себя уверенно из-за безопасности, как физической, так и моральной. Я понимаю, что, конечно же, это был бы самый легкий вариант для меня, но я бы не чувствовала себя комфортно с ними. Это, опять же, очень индивидуально, каждый по-своему. Каждый человек сам для себя должен принимать такое решение, потому что только он понимает, как он себя чувствует", — написала Юрушева. Напомним, в мае 2022 года Юрушева стала матерью в третий раз.

Елизавета Юрушева прогулялась по Киеву и показала романтические фото с мужем, с которым воссоединилась после долгой разлуки.

Елизавета Юрушева и Александр Скичко

"Только с тобой мой мир становится ярче и пронизанным любовью!", — написала она и Александр Скичко в совместном посте.

Кто такая Елизавета Юрушева

Елизавета — дочь украинского предпринимателя, мультимиллионера Леонида Юрушева. Этнический грек, Юрушев в 1996 году стал гражданином Греции. В 2016 году его состояние оценивали в 631 миллион долларов. Является одним из самых богатых людей в Украине.

Юрушев является владельцем ПАО "Днепровагонремстрой", "Коростенского завода МДФ", девелоперской компании "Ярославов Вал".

После продажи в 2007 году банка "Форум" немецкому Commerzbank, Юрушев инвестировал вырученные средства в строительство отелей InterContinental и Fairmont.

Елизавета училась в Австрии и Великобритании, куда ее семья переехала в начале 1990-х годов из Донецка.

С 2009 года она руководила бутик-отелем "Ривьера", с мая 2012 года — отелем Fairmont Grand Hotel Kyiv, который принадлежит ее отцу.

Александр Скичко — ее второй муж. За него она вышла замуж в 2017 году. У супругов две дочери — Наталья и Анна.

Елизавета Юрушева с детьми

Первым мужем Елизаветы был гражданин Австрии Давид Конигсхофер. Пара поженилась в 2005-м. В 2007-м у супругов родился сын Даниэль.

Напомним, беременная третьим ребенком, Елизавета Юрушева позировала для украинского издания Vogue.