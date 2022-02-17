Елизавета Юрушева беременна третьим ребенком

Для супругов Скичко это будет второй ребенок.

34-летняя Елизавета Юрушева в своем Instagram объявила о том, что беременна. Жена 30-летнего главы Черкасской ОГА Александра Скичко ждет третьего ребенка.

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Как известно, ребенок должен родиться в конце марта 2021 года. Супруги планируют рожать именно в Украине. Об этом сообщает JetSetter. Пол будущего малыша на данный момент не известен.

[ + – ] Елизавета Юрушева беременна в третий раз

Юрушева отметила, что беременность не мешает ей заниматься привычными делами, однако к рабочим моментам она вернется уже после родов.

В честь радостной новости Елизавета позировала для украинского глянца Vogue. На фотосессии она примерила топы, шорты и черный пиджак оверсайз.

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Дочь украинского мультимиллионера Леонида Юрушева владеет гостиницей Fairmont Grand Hotel Kyiv и гостиницей "Ривьера". У нее подрастает сын Даниэль, родившийся в 2008 году от первого супруга Елизаветы.

В 2017 году Елизавета Юрушева и Александр Скичко, который после карьеры телеведущего стал политиком и главой Черкасской ОГА, вступили в официальный брак. Церемония прошла в Грузии. В 2015 году у них родилась дочь Наталья.

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