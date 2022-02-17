Єлизавета Юрушева вагітна третьою дитиною

Для подружжя Скічко це буде друга дитина.

34-річна Єлизавета Юрушева у своєму Instagram оголосила про те, що вагітна. Дружина 30-річного голови Черкаської ОДА Олександра Скічка чекає на третю дитину.

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Як відомо, дитина повинна народитися наприкінці березня 2021 року. Подружжя планує народжувати саме в Україні. Про це повідомляє JetSetter. Про стать малюка громадськості наразі невідомо.

[ + – ] Єлизавета Юрушева вагітна втретє

Юрушева зазначила, що вагітність не заважає їй займатися звичними справами, проте до робочих моментів вона повернеться вже після пологів.

На честь радісної новини Єлизавета позувала для українського глянцю Vogue. На фотосесії вона приміряла топи, шорти та чорний піджак оверсайз.

[ + – ] У Єлизавети Юрушевої є двоє дітей, одна з них від Олександра Скічка

Зазначимо, що донька українського мультимільйонера Леоніда Юрушева володіє готелем Fairmont Grand Hotel Kyiv та готелем "Рів'єра". У неї підростає син Даніель, який народився у 2008 році від першого чоловіка Єлизавети.

У 2017 році Єлизавета Юрушева та Олександр Скічко, який після кар'єри телеведучого став політиком та головою Черкаською ОДА, одружилися. Церемонія пройшла в Грузії. У 2015 році в них народилася донька Наталія.

Також Фокус стежить за однією з найобговорюваніших вагітностей 2022 року. Барбадоська співачка Ріанна чекає на свого первістка.