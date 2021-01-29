Зеленський призначив Скічко головою Черкаської ОДА, — указ

Президент побажав Скічко успіхів у залученні інвестицій для області, а також покращувати добробут людей.

Президент України Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка.

Відповідний указ №38/2021 від 29 січня опубліковано на сайті голови держави.

Перед цим президент звільнив Віктора Гусака від тимчасового виконання обов'язків голови Черкаської обладміністрації, підписавши указ №37/2021.

В Офісі президента Зеленський зустрівся з новим головою обладімністраціі і вручив йому службове посвідчення.

"Бажаю вам успіху на посаді. Сподіваюся, що ваші наполегливість і обізнаність в питаннях розвитку інфраструктури завдяки роботі в парламентському комітеті з питань транспорту допоможуть в реалізації важливих для розвитку області проектів. Будівництво доріг, залучення інвестицій і поліпшення добробуту людей — все те, чого потребують жителі Черкаської області", — сказав Зеленський.

Раніше повідомлялося, що Кабімін погодив призначення Скічко головою Черкаської обладміністрації 20 січня.

У 2019 Скічко балотувався від партії "Слуга народу" на 197-му окрузі Черкаської області, виграв вибори з результатом в 50,92% підтримки.

У 2017 році одружився на власниці Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветі Юрушевій, дочці мільярдера Леоніда Юрушева.

В цьому ж році році був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії "Золота Дзиґа" та одним з ведучих пісенного конкурсу "Євробачення".

З лютого 2019 року вів програму "Дивовижні люди" на телеканалі Україна.

Олександр Скічко народився 1991 року в Черкасах. У 2013 році закінчив вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана" за спеціальністю "Міжнародна економіка".