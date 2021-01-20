Ведущий и нардеп от "СН" Скичко собирается на должность руководителя Черкасской области

Скичко баллотировался по Черкасской области и победил с результатом в 50,92% поддержки.

Телеведущий, народный депутат от "Слуги народа" Александр Скичко написал заявление о назначении на должность главы Черкасской области. Об этом сообщил нардеп от "СН" Александр Качура в своем Telegram-канале.

В 13:00 начнется рассмотрение его кандидатуры на должность в Кабмине.

Скичко баллотировался от партии "Слуга народа" на 197-м округе Черкасской области, выиграл выборы с результатом в 50,92% поддержки.

В 2017 году женился на владелице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери миллиардера Леонида Юрушева.

В этом же году году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии Золота дзиґа и одним из ведущих песенного конкурса Евровидение.

С февраля 2019 года вел программу Дивовижні люди на телеканале Україна.

28 августа президент Украины Владимир Зеленский представил главу Черкасской областной государственной администрации Сергея Сергийчука во время рабочей поездки. После четырех месяцев работы на посту Зеленский уволил Сергийчука.