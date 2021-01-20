Ведучий і нардеп від "СН" Скічко збирається на посаду керівника Черкаської області

Скічко балотувався у Черкаській області і переміг з результатом у 50,92% підтримки.

Телеведучий, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Скічко написав заяву про призначення на посаду голови Черкаської області. Про це повідомив нардеп від "СН" Олександр Качура у своєму Telegram-каналі.

О 13:00 розпочнеться розгляд його кандидатури на посаду в Кабміні.

Скічко балотувався від партії "Слуга народу" на 197-му окрузі Черкаської області, переміг вибори з результатом у 50,92% підтримки.

У 2017 році одружився з власницею Fairmont Grand Hotel Kyiv Єлизаветою Юрушевою, дочкою мільярдера Леоніда Юрушева.

Того ж року був ведучим церемонії вручення першої національної кінопремії Золота Дзиґа і одним із ведучих пісенного конкурсу Євробачення.

З лютого 2019 року вів програму Дивовижні люди на телеканалі Україна.

28 серпня президент України Володимир Зеленський представив главу Черкаської обласної державної адміністрації Сергія Сергійчука під час робочої поїздки. Після чотирьох місяців роботи на посаді Зеленський звільнив Сергійчука.