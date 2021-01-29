Зеленский назначил Скичко главой Черкасской ОГА, – указ

Президент пожелал Скичко успехов в привлечении инвестиций для области, а также улучшать благосостояние людей.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" и бывшего шоумена Александра Скичко.

Соответствующий указ №38/2021 от 29 января опубликован на сайте главы государства.

Перед этим президент освободил Виктора Гусака от временного исполнения обязанностей главы Черкасской обладминистрации, подписав указ №37/2021.

В Офисе президента Зеленский встретился с новым главой обладимнистрации и вручил ему служебное удостоверение.

"Желаю вам успеха в должности. Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшения благосостояния людей – все то, в чем нуждаются жители Черкасской области", – сказал Зеленский.

Ранее сообщалось, что Кабимин согласовал назначение Скичко главой Черкасской обладминистрации 20 января.

В 2019 году Скичко баллотировался от партии "Слуга народа" на 197-м округе Черкасской области, выиграл выборы с результатом в 50,92% поддержки.

В 2017 году женился на владелице Fairmont Grand Hotel Kyiv Елизавете Юрушевой, дочери миллиардера Леонида Юрушева.

В этом же году году был ведущим церемонии вручения первой национальной кинопремии "Золота дзиґа" и одним из ведущих песенного конкурса "Евровидение".

С февраля 2019 года вел программу "Дивовижні люди" на телеканале Україна.

Александр Скичко родился 1991 года в Черкассах. В 2013 году окончил высшее учебное заведение "Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана" по специальности "Международная экономика".