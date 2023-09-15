Меган Маркл примерила драгоценные часы принцессы Дианы (фото)

Аксессуар с историей и особым значением для принца Гарри оценивается в 17 800 фунтов стерлингов.

Меган Маркл вышла на публику со знаменитыми часами принцессы Дианы за 17 800 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца Гарри присоединилась к нему во время Игр непокоренных в Дюссельдорфе, Германия. Одним из образов бывшей актрисы стал осенний нежно-шоколадный ансамбль, который она дополнила аксессуаром с историей. Впоследствии она переоделась в светлый аутфит, однако часы принцессы Дианы оставила на себе.

Важно Меган Маркл появилась на Играх непокоренных в мятых брюках за 1500 долларов

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Меган Маркл с часами принцессы Дианы Фото: Getty Images

Возлюбленная младшего сына покойной принцессы Дианы надела ее часы Cartier стоимостью 17 800 фунтов стерлингов, а свое обручальное кольцо Lorraine Schwartz за 62 000 долларов, украшенное "бриллиантами, подаренными с Ближнего Востока", заменила на теннисное кольцо 1972 года за 2800 долларов от Shiffon and Co.

К образу Меган также добавила любовный браслет Cartier стоимостью 6200 долларов

Принц Гарри и Меган Маркл Фото: Getty Images

По словам бывшего дворецкого покойной бывшей жены короля Чарльза ІІІ, Пола Баррелла, после того, как Диана погибла в 1997 году, монарх разрешил своим двум сыновьям выбрать особый предмет из ее коллекции ювелирных изделий для сохранения.

Принц Гарри был тем, кто сначала попросил ее обручальное кольцо, а Уильям вместо этого выбрал часы Cartier. Тем не менее, когда старшему сыну принцессы Дианы пришло время делать предложение Кейт Миддлтон, герцог Сассекский отдал драгоценное украшение.

Принцесса Диана Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл назвали "народной принцессой" и сравнили с мамой принца Гарри.

Также Фокус писал о причине исчезновения обручального кольца Меган Маркл.