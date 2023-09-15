Меган Маркл примерила драгоценные часы принцессы Дианы (фото)
Аксессуар с историей и особым значением для принца Гарри оценивается в 17 800 фунтов стерлингов.
Меган Маркл вышла на публику со знаменитыми часами принцессы Дианы за 17 800 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.
Жена принца Гарри присоединилась к нему во время Игр непокоренных в Дюссельдорфе, Германия. Одним из образов бывшей актрисы стал осенний нежно-шоколадный ансамбль, который она дополнила аксессуаром с историей. Впоследствии она переоделась в светлый аутфит, однако часы принцессы Дианы оставила на себе.Важно
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Возлюбленная младшего сына покойной принцессы Дианы надела ее часы Cartier стоимостью 17 800 фунтов стерлингов, а свое обручальное кольцо Lorraine Schwartz за 62 000 долларов, украшенное "бриллиантами, подаренными с Ближнего Востока", заменила на теннисное кольцо 1972 года за 2800 долларов от Shiffon and Co.
К образу Меган также добавила любовный браслет Cartier стоимостью 6200 долларов
По словам бывшего дворецкого покойной бывшей жены короля Чарльза ІІІ, Пола Баррелла, после того, как Диана погибла в 1997 году, монарх разрешил своим двум сыновьям выбрать особый предмет из ее коллекции ювелирных изделий для сохранения.
Принц Гарри был тем, кто сначала попросил ее обручальное кольцо, а Уильям вместо этого выбрал часы Cartier. Тем не менее, когда старшему сыну принцессы Дианы пришло время делать предложение Кейт Миддлтон, герцог Сассекский отдал драгоценное украшение.
Напомним, Меган Маркл назвали "народной принцессой" и сравнили с мамой принца Гарри.
Также Фокус писал о причине исчезновения обручального кольца Меган Маркл.