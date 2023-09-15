Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Меган Маркл примерила драгоценные часы принцессы Дианы (фото)

Меган Маркл стиль, часы принцессы Дианы, часы cartier, принц гарри в европе, игры непокоренных, украшения принцессы Дианы
Фото: Getty Images | Меган Маркл

Аксессуар с историей и особым значением для принца Гарри оценивается в 17 800 фунтов стерлингов.

Related video

Меган Маркл вышла на публику со знаменитыми часами принцессы Дианы за 17 800 фунтов стерлингов. Об этом пишет Daily Mail.

Жена принца Гарри присоединилась к нему во время Игр непокоренных в Дюссельдорфе, Германия. Одним из образов бывшей актрисы стал осенний нежно-шоколадный ансамбль, который она дополнила аксессуаром с историей. Впоследствии она переоделась в светлый аутфит, однако часы принцессы Дианы оставила на себе.

Важно
Меган Маркл появилась на Играх непокоренных в мятых брюках за 1500 долларов

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира шоу-бизнеса!

Меган Маркл с часами принцессы Дианы Fullscreen
Меган Маркл с часами принцессы Дианы
Фото: Getty Images

Возлюбленная младшего сына покойной принцессы Дианы надела ее часы Cartier стоимостью 17 800 фунтов стерлингов, а свое обручальное кольцо Lorraine Schwartz за 62 000 долларов, украшенное "бриллиантами, подаренными с Ближнего Востока", заменила на теннисное кольцо 1972 года за 2800 долларов от Shiffon and Co.

К образу Меган также добавила любовный браслет Cartier стоимостью 6200 долларов

Принц Гарри и Меган Маркл Fullscreen
Принц Гарри и Меган Маркл
Фото: Getty Images

По словам бывшего дворецкого покойной бывшей жены короля Чарльза ІІІ, Пола Баррелла, после того, как Диана погибла в 1997 году, монарх разрешил своим двум сыновьям выбрать особый предмет из ее коллекции ювелирных изделий для сохранения.

Принц Гарри был тем, кто сначала попросил ее обручальное кольцо, а Уильям вместо этого выбрал часы Cartier. Тем не менее, когда старшему сыну принцессы Дианы пришло время делать предложение Кейт Миддлтон, герцог Сассекский отдал драгоценное украшение.

Принцесса Диана Fullscreen
Принцесса Диана
Фото: Getty Images

Напомним, Меган Маркл назвали "народной принцессой" и сравнили с мамой принца Гарри.

Также Фокус писал о причине исчезновения обручального кольца Меган Маркл.