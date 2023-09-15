Сестра Джиджи и Беллы Хадид дебютировала на подиуме Недели моды в Нью-Йорке (фото, видео)

Джиджи и Белла поддерживают сестру, поскольку хорошо знают, что такое модельный бизнес.

40-летняя Алана Хадид, старшая сводная сестра супермоделей Джиджи и Беллы Хадид, дебютировала на подиуме Недели моды в Нью-Йорке. Об этом пишет Daily Mail.

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Модель дефилировала по подиуму на показе Elene Velez в рваном бежевом корсетном платье, дополненном кружевными перчатками и белыми сапогами до колена. У звезды, чьими родителями являются 74-летний Мохамед Хадид и Мэри Батлер, на руках также была белая грязь.

Поделившись закулисными кадрами этого важного дня, Алана написала в Instagram: "Спасибо @elenavelez за то, что позволили мне надеть ваше великолепное творение и поиграть с вами в грязи вчера вечером. Для меня это большая честь. Какой шедевр. Спасибо вашей замечательной команде".

Элен Велес ответила в комментариях: "Спасибо, что оживили этот дикий вечер".

Напомним, в прошлом месяце Алана участвовала в показе Saks Potts на Неделе моды в Копенгагене, а за несколько дней до этого она участвовала в показе Munthe.

Также Фокус писал, что во время показа коллекции Elena Velez в Нью-Йорке модели устроили драку в грязи.