Машу Ефросинину в России заочно приговорили к семи годам колонии

Басманный районный суд Москвы обвинил телеведущую Марию Ефросинину в "распространении военных "фейков" о российской армии по мотивам политической ненависти".

Машу Ефросинину заочно приговорили к семи годам колонии в России. Ефросинину в Басманном районном суде обвинили в том числе "в распространении заведомо ложной информации об убийствах мирных жителей" (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Ранее ее также заочно арестовали, объявив в международный розыск. Об этом пишет "Настоящее время" со ссылкой на Telegram-канал SOTAvision и на корреспондентов из зала суда.

Поводом для приговора стали ее посты в соцсетях и Instagram. Телеведущей также запретили администрировать сайты в течение трех лет.

Согласно постановлению суда, уголовное дело на Ефросинину завели 7 апреля 2022 года. В марте 2023-го она была объявлена в розыск, а в мае Басманный районный суд заочно отправил ее в СИЗО.

В суде прокурор заявил, что при исследовании доказательств вины украинской телеведущей были изучены показания лиц, которые обладают "специальными знаниями и с подтвержденной компетенцией". Он запрашивал для телеведущей семь лет колонии общего режима, однако просил учесть, что у нее есть несовершеннолетний сын.

В постановлении суда отмечено, что, оставаясь на свободе, Ефросинина "может продолжить заниматься преступной деятельностью" — то есть писать о войне в Украине и действиях ВС РФ.

Статью 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил Российской Федерации) включили в Уголовный кодекс в марте 2022 года. Так российские власти отреагировали на антивоенные выступления и высказывания, а также распространение информации о войне в Украине, которая не исходила от официальных источников. Максимальное наказание по статье — 15 лет лишения свободы.

Кто такая Маша Ефросинина

Ефросинина – украинская журналистка, уроженка города Керчь. Дебютировала на УТ-1, работала на "Новом канале". Сотрудничала с российскими телеканалами.

С начала войны в Украине, записывала обращения к бывшим коллегам в РФ, которые поддерживают вторжение ВС РФ в Украину, призывая их "прекратить врать о войне".

Маша Ефросинина с мужем Фото: Instagram mashaefrosinina

Муж Ефросининой – бизнесмен Егор Хромаев – военный ВСУ. Маша отмечала, что ее супруг пошел в ВСУ добровольцем и служит в 112-й бригаде, в прифронтовой зоне, уже более года.

Напомним, до того, как заочно приговорить телеведущую к семи годам, ее заочно арестовали в РФ. Тогда Мария Ефросинина иронично прокомментировала это в сториз, написав: "А я уже начала беспокоится".