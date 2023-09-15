Лучшие супермодели в истории эффектно завершили вечеринку Vogue World (видео)

Женщины, вписавшие свои имена в иторию моды золотыми буквами, прошлись по подиуму, взявшись за руки. Все они были в роскошных кутюрных нарядах.

В Королевском театре Друри-Лейн в Вест-Энде (Лондон) отгремело мероприятие Vogue World, которое называют ответом британской столицы на Met Gala. Vogue World окрестили "многоактным праздником британского исполнительского искусства", а придумала его главный редактор Vogue Анна Винтур. На вечеринке, где собираются самые известные персоны из сферы моды, жертвуют средства для лондонской арт-сцены, пишет Vogue.

Зрители, собравшиеся в театре, не были разочарованы, поскольку режиссер Стивен Долдри, победитель премий BAFTA и Оливье устроил настоящую театральную феерию, в которой переплелись опера, современный танец и балет, шекспировские монологи, потрясающие музыкальные выступления и захватывающие моменты на подиуме. Критики уже назвали ее искренним любовным письмом богатой столичной сцене искусства, культуры и моды, а также тем, кто в ней работает.

Шоу, достойное лучших мировых сцен, завершилось невероятно эффектным моментом: на подиум вышли Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд, Линда Евангелиста и Кристи Тарлингтон — одни из самых заметных имен и лиц мира моды. Показ мод и новая обложка Vogue приурочены к выходу сериала Apple TV+ "Супермодели" 20 сентября. Шоу основано на карьере этих женщин и показывает, как они доминировали в сфере моды, и как динамика их власти изменила курс моды на будущее.

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Редактор британского Vogue Джек Боркетт подобрал для них эксклюзивные мерцающие наряды.

"Каждый элемент моды в Vogue World: London приходилось работать не только на сцене Друри-Лейн, но и в прямом эфире . Эти платья завораживают не только лично, но и виртуально", – отметил он.

Кристи Тарлингтон была в кутюрном платье от Fendi из коллекции осень 2023 года, вдохновленном высоким ювелирным искусством Дельфины Делеттрез для дома.

Линда Евангелиста, которая недавно призналась, что пять лет борется с раком груди, была в великолепном образе с блестками с показа Valentino осень-зима 2023.

Наоми тем временем остановила свой выбор на британском дизайнере, а именно на Alexander McQueen. Открыв коллекцию Сары Бертон осень-зима 2023 во время Недели моды в Париже в комбинезоне с корсетом, типичная лондонская девушка попросила ателье дома воссоздать рубиново-красный образ в изумрудно-зеленом цвете специально для Vogue World: London.

Что касается Синди Кроуфорд, то Донателла Версаче одолжила ей образ из своей коллекции осень-зима 2023.

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