Умер актер сериала "Солдаты" Вячеслав Гришечкин (фото)

За неделю до смерти артиста госпитализировали в тяжелом состоянии с инфарктом.

Российский актер Вячеслав Гришечкин 15 сентября 2023 года умер в возрасте 61 года. Об этом сообщают росСМИ.

За неделю до того, как звезда сериала "Солдаты" ушел из жизни, его госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу с инфарктом.

28 июня он отметил 61-летие. Родился актер в Сочи и стал Заслуженным артистом России.

Покойный актер впервые появился на экранах еще в 1989 году в фильме "Биндюжник и король". В целом при жизни снялся в 167 лентах, особенно популярными стали сериалы "Солдаты", "Фурцева. Легенда о Екатерине", "Каменская", "Маргоша", "Бригада".

Вячеслав Гришечкин

Что касается личной жизни актера, то он дважды был женат. Первой официальной женой Гришечкина была коллега со съемочной площадки, костюмер Мария. В их союзе родилась дочь Ольга. Впрочем, через пять лет они развелись.

Второй женой артиста стала Анна. Они прожили в браке 25 лет, а в 2017 женщина ушла из жизни после борьбы с онкологией.

Последней возлюбленной актера стала телеведущая и медиапродюсер Диана Бичарова.

Вячеслав Гришечкин и Диана Бичарова

Она показала последнее фото с Гришечкиным, сделанное за 10 дней до его смерти.

Вячеслав Гришечкин и Диана Бичарова Фото: Скріншот

На Instagram-странице актера сообщили, что он ушел из жизни из-за инфаркта.

Вячеслав Гришечкин

"15.09.2023 23:15 в больничной палате от инфаркта умер народный любимец, заслуженный артист России Вячеслав Германович Гришечкин... Уважаемые друзья и поклонники Вячеслава, желтая пресса уже начала распространять фейковую информацию о причинах и обстоятельствах смерти артиста. Проявляйте уважение к родственникам умершего, и не поддерживайте распространение слухов", — отметили представители артиста.

Отметим, что публичных заявлений в поддержку или осуждение российско-украинской войны Гришечкиным в публичном пространстве нет.

Напомним, умер актер сериала "Во все тяжкие" Марк Марголис.