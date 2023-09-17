17 сентября 2023 года: мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — что сегодня нельзя делать?
Сегодня нельзя ходить по росе и заниматься домашней работой.
Что случилось в этот день?
Сегодня православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Однажды София, вдова из Милана, остановилась в Риме у богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера, Надежда и Любовь воспитывались матерью в христианском благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он попытался склонить их к язычеству, но они остались верны Христу. За это дочерей Софии жестоко пытали, но они чудесным образом остались живы, пока их не обезглавили. Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла через три дня.
До 2023 года православные в Украине почитали память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь теперь мучениц вспоминают 17 сентября.
Что нельзя делать 17 сентября:
- ходить по росе;
- заниматься домашней работой;
- сплетничать.
Народные приметы и поверья:
- дождь и холод – к ранней весне;
- журавли летят в теплые края – на Покров будет мороз;
- тепло – к холодной зиме;
- опадают листья – готовьтесь к похолоданию.
День ангела празднуют:
Вера, Надежда, Любовь, София.
Родились в этот день:
1864 год — Михаил Коцюбинский (ум. 1913), украинский писатель ("Fata morgana" и др.), общественный деятель.
Также в этот день:
1920 год — Действенная Армия УНР освобождает Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чортков;
1991 год — создают Кабинет Министров Украины.