17 сентября 2023 года: мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии — что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя ходить по росе и заниматься домашней работой.

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Что случилось в этот день?

Сегодня православная церковь почитает память мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Однажды София, вдова из Милана, остановилась в Риме у богатой дамы по имени Фессамния. Согласно преданию, Вера, Надежда и Любовь воспитывались матерью в христианском благочестии. Когда император Адриан узнал об этом, он попытался склонить их к язычеству, но они остались верны Христу. За это дочерей Софии жестоко пытали, но они чудесным образом остались живы, пока их не обезглавили. Вере было 12 лет, Надежде — 10 и Любови — 9. Император отдал истерзанные тела дочерей Софии, она с почестями похоронила их и умерла через три дня.

До 2023 года православные в Украине почитали память Веры, Надежды, Любови и матери их Софии 30 сентября, но в связи с переходом ПЦУ на новоюлианский календарь теперь мучениц вспоминают 17 сентября.

Что нельзя делать 17 сентября:

ходить по росе;

заниматься домашней работой;

сплетничать.

Народные приметы и поверья:

дождь и холод – к ранней весне;

журавли летят в теплые края – на Покров будет мороз;

тепло – к холодной зиме;

опадают листья – готовьтесь к похолоданию.

День ангела празднуют:

Вера, Надежда, Любовь, София.

Родились в этот день:

1864 год — Михаил Коцюбинский (ум. 1913), украинский писатель ("Fata morgana" и др.), общественный деятель.

Также в этот день:

1920 год — Действенная Армия УНР освобождает Борщев, Гусятин, Теребовлю и Чортков;

1991 год — создают Кабинет Министров Украины.