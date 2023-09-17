17 вересня 2023 року: мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії — що сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна ходити по росі та займатися домашньою роботою.

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Що сталося цього дня?

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії. Одного разу Софія, вдова з Мілана, зупинилася в Римі в багатої дами на ім'я Фессамнія. Згідно з переказами, Віра, Надія і Любов виховувалися матір'ю в християнському благочесті. Коли імператор Адріан дізнався про це, він спробував схилити їх до язичництва, але вони залишилися вірними Христу. За це дочок Софії жорстоко катували, але вони чудесним чином залишилися живі, поки їх не обезголовили. Вірі було 12 років, Надії — 10 і Любові — 9. Імператор віддав понівечені тіла дочок Софії, вона з почестями поховала їх і померла через три дні.

До 2023 року православні в Україні вшановували пам'ять Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії 30 вересня, але у зв'язку з переходом ПЦУ на новоюліанський календар тепер мучениць згадують 17 вересня.

Що не можна робити 17 вересня:

ходити по росі;

займатися домашньою роботою;

пліткувати.

Народні прикмети та повір'я:

дощ і холод — до ранньої весни;

журавлі летять у теплі краї — на Покрову буде мороз;

тепло — до холодної зими;

опадає листя — готуйтеся до похолодання.

День ангела святкують:

Віра, Надія, Любов, Софія.

Народилися в цей день:

1864 рік — Михайло Коцюбинський (пом. 1913), український письменник ("Fata morgana" та ін.), громадський діяч.

Також цього дня:

1920 рік — Дієва Армія УНР визволяє Борщів, Гусятин, Теребовлю та Чортків;

1991 рік — створюють Кабінет Міністрів України.