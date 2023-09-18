Ласковое солнце: нужно ли пользоваться солнцезащитным кремом осенью — дерматолог

Обычно солнцезащитный крем используют летом, когда солнце находится в своём пике, однако в другие времена года оно также излучает вредные УФ-лучи. Эксклюзивно для Фокуса врач дерматовенеролог Антонина Джулай рассказывает о том, почему нужно защищать кожу от солнца даже осенью.

УФ-излучение делится на три спектра, которые оказывают разное влияние на организм человека в зависимости от их длины. Почти весь UVC и примерно 90-95% UVB поглощаются озоном, а также водяным паром, кислородом и углекислым газом во время прохождения солнечного света сквозь атмосферу. Излучение из диапазона UVA довольно слабо поглощается атмосферой. Следовательно, радиация, достигающая поверхности Земли, преимущественно, содержит ультрафиолет UVA, и, в небольшой доле — UVB. Врач-дерматовенеролог, косметолог, основательница клиники Dr.July medical beauty clinic Антонина Джулай рассказывает Фокусу, какие УФ-излучения самые вредные и как от них защититься.

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Какие УФ-лучи вредят коже?

Фото: Getty

"Принято считать, что UVB-лучи более опасны и связаны с раком кожи, а UVA — со старением. Это не так. Фотостарение и рак кожи связаны с обоими видами ультрафиолета; ни один из них не является более вредным, чем другой", — отмечает Антонина Джулай.

UVB-лучи действительно более интенсивны, но составляют лишь 5% от ультрафиолета, который достигает нашей кожи, а UVA-лучи, которые составляют 95%, не поглощаются атмосферой. Именно поэтому защищаться нужно и от UVA, и от UVB-лучей, а пользоваться кремом без "двойной" защиты вообще не имеет смысла.

UVB волны имеют короткую длину, поэтому влияют на верхний слой кожи. Именно из-за этого вида облучения мы получаем загар и солнечные ожоги. UVA облучение имеет наибольшую длину волны и влияет на более глубокие слои кожи, способны разрушать волокна коллагена и влиять на клетки кожи.

Когда нужна защита

Фото: Pixabay

"UVB облучение является наиболее активным в солнечную погоду, тогда как UVA влияет на нашу кожу в любой сезон. Именно поэтому, для того, чтобы защитить свою кожу от фотостарения и пигментации необходимо защищать ее в течение всего года", — говорит дерматолог.

Антонина Джулай отмечает, что "в условиях города необязательно постоянно отслеживать УФ-индекс. Достаточно запомнить, что в светлое время суток солнцезащитный крем нужен в любую погоду и в любой сезон".

Интенсивность UVB-излучения (ультрафиолетовые лучи группы В) зависит от географического положения, сезона, времени дня и погоды: оно частично поглощается облаками. Впрочем, наиболее интенсивное излучение в весенние и летние месяцы с 10 до 16 часов. Но другой тип излучения проникает сквозь облака и одинаково интенсивное в любое время года и дня. Это значит, что и защищаться от них, по словам врача, нужно всегда, за исключением ночи.

"Более того, защищаться от UVA-лучей стоит даже в помещении, ведь они беспрепятственно проходят сквозь обычное стекло. Чтобы защититься от излучения дома и в машине, можно либо воспользоваться кремом, либо приобрести специальную оконную пленку, которая блокирует ультрафиолетовое излучение, кроме того, она дополнительно сохраняет прохладу", — советует косметолог.

Опасность от солнца

Фото: Freepik

В больших объемах УФ-лучи могут стать причиной фотостарения кожи и образования агрессивного рака кожи — меланомы. Избыток лучей ультрафиолета приводит к росту атипичных клеток кожи, а затем к формированию опухолей.

"Солнечные лучи влияют на выработку меланина в клетках и образованию родинок, при накоплении возможного их перерождения в злокачественные опухоли. Поэтому систематическое отслеживание состояния родинок под наблюдением дерматолога — необходимая мера на протяжении всей жизни", — отмечает Антонина Джулай.

Чаще всего раковые клетки формируются на участках кожи, подвергающихся прямому воздействию солнечного излучения (лицо, руки, шея). К группе риска заболеваний относятся люди со светлой кожей и с генетической предрасположенностью.

"Сознательное потребление солнечных лучей — это задача номер один для сохранения вашего здоровья", — отмечает дерматолог..

Фото: freepik

У каждого человека свой фототип кожи и в зависимости от этого — уровень чувствительности и защиты кожи. Для этого можно использовать специальные солнцезащитные средства. Такие средства могут иметь много форм — крем, спрей, пудра. Также, защитные компоненты могут добавляться в декоративную косметику. Поэтому для защиты кожи желательно ежедневно использовать солнцезащиту, независимо от времени года.

Итак, осень — не повод прятать солнцезащитные средства в шкафчик до следующего лета. Как видите, солнце оказывает агрессивное воздействие на кожу даже в прохладные сезоны, поэтому обновите свои солнцезащитные средства, чтобы уберечь себя от негативных последствий.

Напомним, неровность, шероховатость и бугристость кожи может быть вызвана различными причинами, поэтому, чтобы устранить эту проблему нужно определить, что поспособствовало этому состоянию.

Ранее Фокус писал о том, что кожа — очень чувствительный орган, поэтому она первой реагирует на стресс, тревогу и переживания.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.