Стресс налицо. 7 признаков стресса на вашей коже
Кожа – невероятно чувствительный орган, поэтому она первой реагирует на стресс, тревогу и переживания.
Вы слышали о сыпи, вызванной стрессом ? Внезапно на лице появляются прыщи или некоторые участки кожи становятся сухими и красными, а мы не понимаем, почему. Часто эти проявления напрямую связаны с вашим повседневным образом жизни и уровнем стресса, который вы накопили. Стресс и тревога буквально ощущаются и видны на коже. Об этом пишет VOGUE Italy.
Кожа — самый большой орган в нашем теле, она защищает нас и приспосабливается к любым малейшим изменениям, как эндогенным, так и вызванным внешними факторами окружающей среды. Однако это очень чувствительный орган, способный "показать" все, что происходит внутри организма. Эмоции, в том числе.
К основным причинам проявления стресса на коже можно отнести гормональные колебания, которые влияют на баланс кожи, например, за счет усиления воспаления, выработки кожного сала или его дефицита, на лице появляются высыпания и раздражения, вплоть до дерматологических патологий.
Кортизол
Стресс способен накапливаться и приводить организм к работе в экстремальных условиях В такие моменты все силы нашего организма направлены на то, чтобы выжить: усиливается кровообращения в жизненно важных органах в ущерб коже, а также повышается уровень адреналина и кортизола, гормона стресса, что может привести к снижению выработки коллагена и антиоксидантов, к образованию пятен и других кожных проявлений.
Кортизол — важный гормон для организма человека, он контролирует различные функции: метаболическая, играет роль в балансе репродуктивной системы, в иммунной системе и в регуляции других гормонов.
Стресс увеличивает выработку кортизола, и это вызывает ряд эффектов, которые также влияют на кожу, что приводит к преждевременному старению.
Хронический тихий стресс — самый тревожный тип стресса. "90% нашего стресса — это не сам стресс, а то, как мы с ним справляемся. Медитация инициирует реакцию расслабления, которая активирует парасимпатическую нервную систему организма и снижает уровень кортизола и воспаление. При постоянной практике кожный барьер может перестать терять воду и начинает удерживать влагу, что позволяет предположить, что легендарное внутреннее сияние не столько символично, сколько научно" — говорит дерматолог, доктор Хизер Вулери-Ллойд. Итак, какие могут быть последствия стресса для кожи?
Увеличение выработки кожного сала
Кортизол может стимулировать повышенную выработку кожного сала, что приводит к появлению воспалений и черных точек на лице.
Акне
Прыщи, которые появляются в области подбородка и челюсти, имеют гормональное происхождение.
Экзема и псориаз
Оба эти заболевания являются хроническими воспалительными процессами, которые могут проявляться или обостряться в периоды сильного стресса в виде зудящих красных бляшек на коже, появляющихся в разных областях. При псориазе они могут появиться на любом участке тела. Экзема, как правило, появляется на локтях, коленях, волосистой части головы, руках и ягодицах.
Розацеа
На лице появляются красные воспаленные участки кожи с пустулами. Это происходит потому, что стресс снижает способность кожи бороться с воспалением, изменяя кожный барьер.
Крапивница
Стрессовый дерматит проявляется зудящими красными или бледными волдырями, которые могут возникать на разных участках тела и различаться по размеру, появляясь и исчезая, а затем вновь появляясь в моменты большего психофизического напряжения.
Тусклая кожа
Если кожа имеет земляной, сероватый цвет, с подчеркнутыми темными кругами и более выраженными, чем обычно, мимическими морщинами, это наиболее распространенное проявление стресса на коже, в основном из-за недостатка сна и длительной усталости.
Заметив, что на нашей коже появились типичные признаки стресса, важно понять, как их устранить.
- Не пренебрегайте уходом за кожей — всегда держите кожу чистой и увлажненной, таким образом, вы будете контролировать выделения сальных желез и, как следствие, образование прыщей.
- Используйте отшелушивающие средства на основе салициловой кислоты или косметические линии для угревой кожи.
- При наиболее сложных медицинских проблемах (экзема, псориаз, дерматит, розацеа) всегда обращайтесь к дерматологу, который сможет посоветовать вам наилучшее местное лечение.
- Включите сыворотку с витамином С в свой уход за кожей, чтобы активировать сияние кожи изнутри.
- Постарайтесь наладить ваш сон.
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