Стресс налицо. 7 признаков стресса на вашей коже

Кожа – невероятно чувствительный орган, поэтому она первой реагирует на стресс, тревогу и переживания.

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Вы слышали о сыпи, вызванной стрессом ? Внезапно на лице появляются прыщи или некоторые участки кожи становятся сухими и красными, а мы не понимаем, почему. Часто эти проявления напрямую связаны с вашим повседневным образом жизни и уровнем стресса, который вы накопили. Стресс и тревога буквально ощущаются и видны на коже. Об этом пишет VOGUE Italy.

Кожа — самый большой орган в нашем теле, она защищает нас и приспосабливается к любым малейшим изменениям, как эндогенным, так и вызванным внешними факторами окружающей среды. Однако это очень чувствительный орган, способный "показать" все, что происходит внутри организма. Эмоции, в том числе.

К основным причинам проявления стресса на коже можно отнести гормональные колебания, которые влияют на баланс кожи, например, за счет усиления воспаления, выработки кожного сала или его дефицита, на лице появляются высыпания и раздражения, вплоть до дерматологических патологий.

Кортизол

Фото: Pixabay

Стресс способен накапливаться и приводить организм к работе в экстремальных условиях В такие моменты все силы нашего организма направлены на то, чтобы выжить: усиливается кровообращения в жизненно важных органах в ущерб коже, а также повышается уровень адреналина и кортизола, гормона стресса, что может привести к снижению выработки коллагена и антиоксидантов, к образованию пятен и других кожных проявлений.

Кортизол — важный гормон для организма человека, он контролирует различные функции: метаболическая, играет роль в балансе репродуктивной системы, в иммунной системе и в регуляции других гормонов.

Стресс увеличивает выработку кортизола, и это вызывает ряд эффектов, которые также влияют на кожу, что приводит к преждевременному старению.

Хронический тихий стресс — самый тревожный тип стресса. "90% нашего стресса — это не сам стресс, а то, как мы с ним справляемся. Медитация инициирует реакцию расслабления, которая активирует парасимпатическую нервную систему организма и снижает уровень кортизола и воспаление. При постоянной практике кожный барьер может перестать терять воду и начинает удерживать влагу, что позволяет предположить, что легендарное внутреннее сияние не столько символично, сколько научно" — говорит дерматолог, доктор Хизер Вулери-Ллойд. Итак, какие могут быть последствия стресса для кожи?

Увеличение выработки кожного сала

Фото: Getty Images

Кортизол может стимулировать повышенную выработку кожного сала, что приводит к появлению воспалений и черных точек на лице.

Акне

Прыщи, которые появляются в области подбородка и челюсти, имеют гормональное происхождение.

Экзема и псориаз

Оба эти заболевания являются хроническими воспалительными процессами, которые могут проявляться или обостряться в периоды сильного стресса в виде зудящих красных бляшек на коже, появляющихся в разных областях. При псориазе они могут появиться на любом участке тела. Экзема, как правило, появляется на локтях, коленях, волосистой части головы, руках и ягодицах.

Розацеа

На лице появляются красные воспаленные участки кожи с пустулами. Это происходит потому, что стресс снижает способность кожи бороться с воспалением, изменяя кожный барьер.

Крапивница

Стрессовый дерматит проявляется зудящими красными или бледными волдырями, которые могут возникать на разных участках тела и различаться по размеру, появляясь и исчезая, а затем вновь появляясь в моменты большего психофизического напряжения.

Тусклая кожа

Фото: Getty Images

Если кожа имеет земляной, сероватый цвет, с подчеркнутыми темными кругами и более выраженными, чем обычно, мимическими морщинами, это наиболее распространенное проявление стресса на коже, в основном из-за недостатка сна и длительной усталости.

Заметив, что на нашей коже появились типичные признаки стресса, важно понять, как их устранить.

Не пренебрегайте уходом за кожей — всегда держите кожу чистой и увлажненной, таким образом, вы будете контролировать выделения сальных желез и, как следствие, образование прыщей.

всегда держите кожу чистой и увлажненной, таким образом, вы будете контролировать выделения сальных желез и, как следствие, образование прыщей. Используйте отшелушивающие средства на основе салициловой кислоты или косметические линии для угревой кожи.

или косметические линии для угревой кожи. При наиболее сложных медицинских проблемах (экзема, псориаз, дерматит, розацеа) всегда обращайтесь к дерматологу , который сможет посоветовать вам наилучшее местное лечение.

, который сможет посоветовать вам наилучшее местное лечение. Включите сыворотку с витамином С в свой уход за кожей, чтобы активировать сияние кожи изнутри.

в свой уход за кожей, чтобы активировать сияние кожи изнутри. Постарайтесь наладить ваш сон.

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