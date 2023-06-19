Стрес на обличчі. 7 ознак стресу на вашій шкірі

Шкіра – дуже чутливий орган, тому вона першою реагує на стрес, тривогу та переживання.

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Ви чули про висипи, спричинені стресом? Раптом на обличчі з'являються прищі або окремі ділянки шкіри стають сухими та червоними, а ми не розуміємо чому. Часто ці прояви безпосередньо пов'язані з вашим повсякденним способом життя та рівнем стресу, який ви накопичили. Стрес та тривога буквально відчуваються і їх видно на шкірі. Про це пише VOGUE Italy.

Шкіра — найбільший орган у нашому тілі, вона захищає нас і пристосовується до найменших змін, як ендогенних, так і спричинених зовнішніми факторами. Однак це дуже чутливий орган, здатний "показати" все, що відбувається всередині організму. Емоції, зокрема.

До основних причин прояву стресу на шкірі можна віднести гормональні коливання, які впливають на баланс шкіри, наприклад, за рахунок посилення запалення, вироблення шкірного сала або його дефіциту, на обличчі з'являються висипання та подразнення, аж до дерматологічних патологій.

Кортизол

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Стрес здатний накопичуватися й призводити організм до роботи в екстремальних умовах. У такі моменти всі сили нашого організму спрямовані на те, щоб вижити: посилюється кровообіг у життєво важливих органах, а також підвищується рівень адреналіну та кортизолу, гормону стресу, що може призвести до зниження вироблення колагену та антиоксидантів, до утворення плям та інших шкірних проявів.

Кортизол — важливий гормон для організму людини, він контролює різні функції, такі як метаболічна, відіграє роль у балансі репродуктивної системи, в імунній системі та в регуляції інших гормонів. Стрес збільшує вироблення кортизолу, тому це викликає низку ефектів, які також впливають на шкіру, що призводить до передчасного старіння.

Хронічний тихий стрес — найтривожніший тип стресу, "90% нашого стресу – це не сам стрес, а те, як ми з ним справляємось. Медитація ініціює реакцію розслаблення, яка активує парасимпатичну нервову систему організму і знижує рівень кортизолу та запалення. При постійній практиці шкірний бар'єр може перестати втрачати воду і почати утримувати вологу, що дозволяє припустити, що легендарне внутрішнє сяйво не так символічно, як науково", — каже дерматолог, доктор Хізер Вулері-Ллойд. Отже, які можуть бути наслідки стресу для шкіри?

Збільшене вироблення шкірного сала

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Кортизол може стимулювати підвищену виробку шкірного сала, що призводить до появи запалень та чорних точок на обличчі.

Акне

Прищі, які з'являються в ділянці підборіддя та щелепи, мають гормональне походження.

Екзема та псоріаз

Обидва ці захворювання є хронічними запальними процесами, які можуть виявлятися або загострюватися в періоди сильного стресу у вигляді червоних бляшок на шкірі, які з'являються на різних ділянках та сверблять. При псоріазі можуть з'явитися на будь-якій ділянці тіла. Екзема, як правило, з'являється на ліктях, колінах, волосяній частині голови, руках та сідницях.

Розацеа

На обличчі з'являються запалені червоні ділянки шкіри з пустулами. Це тому, що стрес знижує здатність шкіри боротися із запаленням, змінюючи шкірний бар'єр.

Кропивниця

Стресовий дерматит проявляється червоними або блідими пухирями, що сверблять. Вони можуть виникати на різних ділянках тіла і відрізнятися за розміром, з'являючись й зникаючи, а потім знову з'являючись у моменти більшої психофізичної напруги.

Тьмяна шкіра

Фото: Getty Images

Якщо шкіра має земляний, сіруватий колір, з вираженими темними колами і більш вираженими, ніж зазвичай, мімічними зморшками, це найпоширеніший прояв стресу на шкірі, в основному через нестачу сну та тривалу втому.

Помітивши на шкірі типові ознаки стресу, важливо зрозуміти, як їх усунути.

Не нехтуйте доглядом за шкірою — завжди тримайте шкіру чистою та зволоженою, так, ви контролюватимете виділення сальних залоз і, як наслідок, утворення прищів.

— завжди тримайте шкіру чистою та зволоженою, так, ви контролюватимете виділення сальних залоз і, як наслідок, утворення прищів. Використовуйте засоби, що відлущують, на основі саліцилової кислоти або косметичні лінії для вугрової шкіри.

або косметичні лінії для вугрової шкіри. При найбільш складних медичних проблемах (екзема, псоріаз, дерматит, розацеа) завжди звертайтеся до дерматолога , який зможе порадити вам найкраще місцеве лікування.

, який зможе порадити вам найкраще місцеве лікування. Додайте сироватку з вітаміном С у свій догляд за шкірою, щоб активувати сяйво шкіри зсередини.

у свій догляд за шкірою, щоб активувати сяйво шкіри зсередини. Намагайтеся налагодити ваш сон.

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