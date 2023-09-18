Бьянка Цензори появилась на показе в Милане в образе Тины Тернер

Канье Уэст и его "супруга" продолжают колесить по Европе. И теперь, посетив бутик в Милане, они отправились на Неделю моды в Лондоне.

Бьянка Цензори и Канье Уэст не спешат возвращаться в США и продолжают свои европейские каникулы. Они уже успели поесть кебабов в Берлине, вернулись на примерку нарядов в Милан и отправились на показ Mowalola на Неделе моды в Лондоне. Об этом пишет Daily Mail.

Йе сделал фотографию, когда Бьянка была на примерке в студии Marni в Милане перед их выступлением на LFW в пятницу.

Близкий друг рассказал, что Уэст "отлично провел время", снимая новый образ своей подружки.

Бьянка Цензори и Канье Уэст

Пара связала себя узами брака в январе, но слухи поставили под сомнение юридический статус их свадьбы. Так как никаких документов не было предоставлено.

Новый образ Бьянки Цензори включал в себя белое вязаное боди и массивный кудрявый парик. Источник отметил, что этот наряд смотрелся "просто великолепно" и Бьянка в последнее время с удовольствием экспериментирует со своим выбором стиля.

"В этом образе определенно есть намек на покойную Тину Тернер", — добавил инсайдер.

Она надела прозрачные туфли на каблуках, а примеркой руководил сам креативный директор роскошного итальянского бренда Marni Франческо Риссо.

Бьянка Цензори на примерке в Marni

Канье Уэст по своему обыкновению был в черном свитере, штанах и носках и обмотал худи голову.

Эксцентричный дуэт был замечен за кулисами звездного мероприятия, когда они вместе позировали для фотографий.

Бьянка Цензори и Канье Уэст

Позже они заняли свое законное место в первом ряду на показе бренда нигерийского модельера Мовалолы Огунлеси.

Напомним, после своего скандального отпуска в Италии, когда Канье и Бьянка умудрились возмутить блюстителей морали сразу в нескольких городах, включая Венецию, они ненадолго съездили в Берлин. Цель визита была неясна, но они насладились кебабом в местом популярном заведении.

Однако подруга, близкая к Бьянке, недавно выразила обеспокоенность и сообщила СМИ, что она "застряла, и ее друзья пытаются ее спасти, но никто не может этого сделать из-за блокады, которую Канье воздвиг "вокруг нее". Все крайне обеспокоены. Она не такая. Она невероятно откровенный и живой человек, который никогда не умеет держать язык за зубами. Но сейчас у нее никого нет, и это пугает", — рассказала подруга Бьянки.

До Бьянки Цензори Канье был женат на Ким Кардяшьян. Однако развод знаменитостей был завершен в конце прошлого года, в ноябре 2022-го.

Ранее Кардашьян подала на развод в феврале 2021 года после шести лет брака. На протяжении их романа Уэст часто называл ее своей "музой" и сильно влиял на ее выбор моды.

У бывшей пары четверо детей: Норт, 10 лет, Сэйнт, семь лет, Чикаго, пять лет, и Псалм, четыре года.